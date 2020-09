A Scandicci “Toscana. C’è un vento di bellezza”. L’appuntamento domani alle 18 in piazza della Resistenza

SCANDICCI – “È un messaggio di bellezza, speranza e gentilezza quello che domani partirà da Scandicci verso tutta la Toscana. Una terra di diritti, rispetto e solidarietà che, oggi più che mai, sente la necessità di rivendicare quei tratti che la rendono unica e meravigliosa nel mondo. Quello che stiamo attraversando è un periodo segnato da una profonda incertezza, che deve trovare risposta nella scelta di rafforzare il nostro sistema sanitario pubblico e universalistico, nella capacità di dare respiro e nuovi orizzonti a imprese e lavoratori, nella volontà di accelerare la transizione ecologica, nella determinazione necessaria ad affermare i diritti delle donne e dei più fragili e nella capacità di riannodare i fili di un tessuto sociale messo a dura prova in questa lunga pandemia. Una risposta che necessita di concretezza, capacità di governo, ma anche di un linguaggio giusto, che non ceda mai il passo alla paura o all’odio”. Questo il messaggio delle organizzatrici e degli organizzatori della manifestazione “Toscana. C’è un vento di bellezza” che si svolgerà domani, giovedì 17 settembre, a Scandicci alle 18 in piazza della Resistenza. A moderare il giornalista Raffaele Palumbo (Controradio), interverranno Sandro Fallani (sindaco di Scandicci), Simona Bonafè (europarlamentare) Brenda Barnini (sindaco di Empoli), Francesca Rampinelli (responsabile del coordinamento Donne Democratiche Città metropolitana di Firenze), Gaia Nanni (attrice), Chiara Riondino (Cantante), Sergio Staino (vignettista) e Maria Cassi (attrice).

“Fra gli altri – si legge in una nota – anche le tre donne vittime nelle ultime settimane di insulti sessisti e minacce: Monica Marini (sindaco di Pontassieve), Monia Monni (candidata per il Pd nel collegio della Piana fiorentina) e Monica Patiño Gomez (candidata per il Pd nel Collegio di Firenze città). Sarà presente il segretario del Pd di Scandicci, Fausto Merlotti“.