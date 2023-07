A Sesto l’International World Beer Festival

SESTO FIORENTINO – Dal 6 al 9 luglio, in piazza Vittorio Veneto, si terrà il Sesto International World Beer, tutti i giorni dalle 18 alle 24. Quattro giorni di festa in piazza con le migliori birre italiane e straniere, tanti trucks che prepareranno dell’ottimo cibo da strada da gustare all’aperto e degli spettacoli dal vivo […]

SESTO FIORENTINO – Dal 6 al 9 luglio, in piazza Vittorio Veneto, si terrà il Sesto International World Beer, tutti i giorni dalle 18 alle 24. Quattro giorni di festa in piazza con le migliori birre italiane e straniere, tanti trucks che prepareranno dell’ottimo cibo da strada da gustare all’aperto e degli spettacoli dal vivo ogni sera. L’International World Beer Festival è un importante circuito nazionale all’aperto, dove la protagonista sarà la birra, un vero e proprio giro del mondo in un boccale. Birre importanti, produzioni che provengono da tutto il mondo, Irlanda, Inghilterra , Scozia , Argentina, Stati Uniti, Cecoslovacchia, Spagna, Germania, Giappone, Australia, Spagna, Germania, Giappone e Australia, verranno servite negli stand predisposti, allietando nelle tre giornate chi vorrà sorseggiare, all’aperto, i gusti più diversi delle birre presenti. All’interno di Sesto International World Beer ci saranno oltre 200 etichette di birra accompagnate dall’eccellente cibo della 63° tappa della settima edizione dell’International Street Food, la più importante manifestazione di Street Food esistente in Italia, organizzata da Alfredo Orofino, con oltre 3 milioni e 500mila visitatori dall’inizio di marzo. Tanti truck con dell’eccellente cibo di strada accoglieranno i visitatori. Un appuntamento di grande originalità per le cucine internazionali presenti, che non dimentica le realtà gastronomiche regionali provenienti da tutta Italia.

Sarà possibile gustare: gli hamburger di Angus, gli arrosticini, la pizza verace napoletana, la paella, la cucina brasiliana, quella messicana, la porchetta di Ariccia, la pasta mantecata romana con i supplì, la cucina siciliana e quella del Salento, il polipo gourmet, le bombette pugliesi. Nel Festival saranno presenti alcuni birrifici tra cui: Founders, Nittenaver, Harbor, Tempest, Birrificio Italiano, Klan Barrique, Jacob, Thonbridge, Rogue e tanti altri. Importante sarà anche la presenza di birre italiane, artigianali e non, che mostreranno le varietà prodotte nel nostro territorio nazionale. Ci sarà anche la birra artigianale made in Italy che sta conquistando un numero crescente di consumatori in Italia e all’estero, dove l’export di birra italiana è aumentato del 144 % in dieci anni. Le esportazioni, sono stimate in un valore attorno ai 180 milioni di euro nel 2016 con ottimi risultati nei paesi nordici, dalla Germania (+17%) all’Irlanda della Guinness (+8,1%) fino ai pub della Gran Bretagna (+2%). La nuova produzione artigianale made in Italy, è molto diversificata, con numerosi esempi di innovazione: dalla birra aromatizzata alla canapa a quella pugliese al carciofo di colore giallo paglierino, ma c’è anche quella alle visciole, al radicchio rosso tardivo Igp o al riso.