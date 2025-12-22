A Settimello rinnovato il fontanello di via Giovanni XXIII

CALENZANO – Inaugurazione stamani a Settimello per il fonanello completamente rinnovato. Il sindaco Giuseppe Carovani e il presidente di Publiacqua Nicola Perini hanno tagliato il nastro al fontanello di via Giovanni XXIII, migliorandolo e portandolo a nuova vita dopo tredici anni dalla sua installazione. Un restyling esterno ma anche e, soprattutto, interno. Il fontanello di […]

CALENZANO – Inaugurazione stamani a Settimello per il fonanello completamente rinnovato. Il sindaco Giuseppe Carovani e il presidente di Publiacqua Nicola Perini hanno tagliato il nastro al fontanello di via Giovanni XXIII, migliorandolo e portandolo a nuova vita dopo tredici anni dalla sua installazione. Un restyling esterno ma anche e, soprattutto, interno. Il fontanello di Settimello, nel 2012, fu il terzo messo a disposizione dei cittadini del Comune di Calenzano, dopo quelli di via Don Minzoni e Carraia. Successivamente, nel 2022, era poi stato installato quello di via del Molino, portando a quattro il numero di fontanelli sul territorio comunale. Oggi, questo fontanello torna nuovo e pienamente efficiente assicurando ancora a tutti i cittadini acqua buona, sicura e di qualità.

“Siamo soddisfatti di vedere il fontanello di Settimello tornare alla sua piena funzionalità dopo un intervento di manutenzione straordinaria – ha detto il sindaco Giuseppe Carovani – La presenza dei fontanelli a Calenzano è di grande importanza: ci aiutano a diminuire l’uso della plastica, dunque ad abbattere le emissioni. Non dimentichiamo anche l’aspetto educativo: questo punto di approvvigionamento di acqua è accanto alle scuole e le bambine e i bambini sperimentano tutti i giorni, riempiendo la loro borraccia prima di entrare in classe, che le loro azioni quotidiane sono importanti e sono un tassello nel percorso della sostenibilità che tutti insieme possiamo fare”.

I quattro fontanelli installati nel corso degli anni a Calenzano, hanno sempre riscosso un grande successo presso i cittadini erogando dal 2017 all’agosto 2025 poco meno di 12 milioni di litri di acqua. Numeri che non rappresentano un unicum o una eccezione visto che sono in linea con quanto fatto registrare dagli altri fontanelli. Nel complesso dei 46 comuni dove Publiacqua gestisce il servizio, infatti, i fontanelli installati, hanno erogato, nel periodo dal 2017 all’agosto 2025, oltre 311 milioni di litri di acqua con un risparmio per l’ambiente di oltre 207 milioni di bottiglie di plastica da 1,5 litri non prodotte, trasportate e smaltite, e per le tasche delle famiglie del nostro territorio di oltre 65 milioni di euro dati dal mancato acquisto delle stesse bottiglie.

Numeri quelli appena elencati che diventano ancora più importanti se si considera che per produrre 25 bottiglie di plastica da un litro e mezzo, occorrono 2 chilogrammi di petrolio e 17 litri e mezzo di acqua. È sufficiente moltiplicare questi pochi numeri per i milioni di bottiglie consumate ogni anno per avere l’idea della dimensione del risparmio ambientale: meno consumo di risorse e meno rifiuti. L’acqua prodotta da questo impianto risulta di ottima qualità ma sono comunque necessarie alcune accortezze per il suo mantenimento in contenitori appositi. Per tale motivo su ogni singolo impianto realizzato è riportato il regolamento per il corretto mantenimento. “Siamo felici che questo fontanello riprenda la sua funzione – ha detto Nicola Perini, presidente di Publiacqua – Questo è un servizio molto apprezzato dai cittadini ed è importante per far capire a tutti che l’acqua che arriva dall’acquedotto è sicura, perché sottoposta quotidianamente a tutti i controlli, economica e anche buona. Bere l’acqua del rubinetto o del fontanello non solo ci fa risparmiare soldi, ma è anche un gesto importante per difendere l’ambiente e combattere l’inquinamento”.