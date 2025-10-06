A Signa 44 punti di ricarica per veicoli elettrici con 22 diverse postazioni dislocate su tutto il territorio 

SIGNA – Signa sempre di più “Smart city”: saranno infatti 44 i punti di ricarica per veicoli elettrici installati in 22 diverse postazioni su tutto il territorio comunale. “Un passo decisivo – si legge in una nota – verso una mobilità più sostenibile, inclusiva e attenta all’ambiente, in linea con gli obiettivi europei sulla transizione ecologica e l’innovazione urbana”. Per questo, nei giorni scorsi, al termine della gara pubblica europea, il Comune di Signa ha sottoscritto il contratto con l’azienda UAU Srl, che si occuperà dell’installazione e della futura manutenzione delle strutture idonee alla ricarica di veicoli ad alimentazione elettrica. Che verranno installate lungo le strade pubbliche, all’interno delle aree di sosta, di parcheggio e di servizio. Saranno compatibili con tutti i veicoli elettrici presenti sul mercato che ricaricano in corrente alternata, sia Bev che Phev e anche con tutti i veicoli elettrici che ricaricano in corrente continua “full electric”.

Già concordate le aree dove le coloninne saranno istallate: via Don Marco Lastri a Lecore, via dei Macelli, via Luca Vangi, via di Porto, via dello Scalo, piazza Ciampi a San Mauro, via dello Stadio e via Centro Commerciale all’Indicatore, via Roma (zona giardini Repubblica), via Roma (di fronte alla scuola elementare), via Santelli, via La Pira e via Mannelli per la zona industriale, via Maromme e via Alessandrini. Nel progetto è previsto anche un punto di ricarica per i veicoli della Polizia locale che verrà collocato all’interno del nuovo Comando, così come verrà allestito, sempre sul territorio comunale, un punto di ricarica per bici elettriche. I lavori nel suo complesso verranno completati nel termine massimo di un anno.