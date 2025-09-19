A Signa arrivano i cassonetti digitali: sarà possibile aprirli soltanto con la chiavetta A-pass o con Aliapp 

SIGNA – In attesa dell’entrata in vigore, nella gestione dei rifiuti prevista per il mese di gennaio, la tariffa corrispettiva è accompagnata dall’arrivo dei nuovi cassonetti digitali, che saranno installati chiusi e apribili solo con la chiavetta A-pass di Plures Alia (fino a gennaio sarà utilizzabile quella già in possesso dagli utenti). “Una novità – […]

SIGNA – In attesa dell’entrata in vigore, nella gestione dei rifiuti prevista per il mese di gennaio, la tariffa corrispettiva è accompagnata dall’arrivo dei nuovi cassonetti digitali, che saranno installati chiusi e apribili solo con la chiavetta A-pass di Plures Alia (fino a gennaio sarà utilizzabile quella già in possesso dagli utenti). “Una novità – dicono da Alia – che cambierà concretamente le abitudini dei cittadini e che, insieme alle nuove tecnologie, renderà il servizio più efficiente e sostenibile”. Alia ha già avviato in questi giorni il posizionamento di 350 nuovi contenitori digitali che, nelle aree attualmente servite con sistema “misto”, andranno a sostituire quelli esistenti e, nelle zone in cui cambia l’organizzazione della raccolta, saranno installati per la prima volta. Quest’ultima modifica riguarda circa il 10% delle oltre 9.600 utenze totali, residenti nelle aree di via Cavalcanti, via dei Colli, via dei Renai, via dei Sodi, via della Mora, via Indicatorio, via Pistoiese, via San Lorenzo e via Vecellio.

Al termine della riorganizzazione, circa il 70% delle utenze presenti sul territorio comunale sarà servito dal sistema “misto”, che prevede la raccolta porta a porta di carta, cartone e imballaggi e la raccolta stradale di organico, residuo non differenziabile e vetro. Il restante 30% – nelle zone di Colli Bassi (area artigianale), Castello e Padule – continuerà invece a essere servito con il sistema porta a porta integrale. “I nuovi contenitori digitali, – aggiungono da Alia – che saranno posizionati entro ottobre, rappresentano uno strumento fondamentale per l’attivazione della tariffa corrispettiva. Questa, infatti, prevede la misurazione puntuale dei rifiuti prodotti e conferiti, valorizzando i cittadini che si impegnano nella raccolta differenziata e nella tutela dell’ambiente. Accanto ai nuovi cassonetti, per attivare la nuova tariffa i cittadini dovranno dotarsi di nuovi contenitori e sacchi per la raccolta, corredati di strumenti digitali di rilevazione (Tag), mentre i contenitori attualmente in uso dovranno essere restituiti ad Alia”.

I cassonetti, grazie a tecnologie avanzate, sono in grado di rilevare il conferimento da parte dell’utente, tracciarne la quantità e, sfruttando applicazioni di intelligenza artificiale, monitorare il livello di riempimento e segnalare eventuali anomalie. La novità principale riguarda proprio la modalità del loro utilizzo: i nuovi contenitori digitali saranno, infatti, installati chiusi e per aprirli sarà indispensabile la chiavetta A-pass. Senza la chiavetta non sarà possibile conferire i rifiuti. Altro strumento importante per aprire i contenitori è Aliapp, l’app gratuita disponibile per dispositivi iOS e Android, che offre numerosi servizi digitali per semplificare la gestione quotidiana dei rifiuti, interagire direttamente con l’azienda e la funzione “Aprilo!” proprio per gestire l’accesso ai contenitori. Resta invariata, su tutto il territorio, la raccolta del vetro, che continuerà a essere conferito nelle campane stradali ad accesso libero.

In concomitanza con l’installazione dei nuovi contenitori stradali e l’introduzione della tariffa corrispettiva, Alia avvierà anche l’adeguamento dei colori delle attrezzature dedicate alla raccolta differenziata di carta e imballaggi in plastica, metalli, tetrapak e polistirolo. L’intervento, richiesto dalla norma nazionale UNI 11686:2017, che stabilisce un sistema cromatico uniforme per i materiali raccolti in modo differenziato, prevede l’adozione del blu per carta e cartone e del giallo per plastica, metalli, tetrapak e polistirolo. Restano invece invariati i colori già in uso per le altre tipologie di rifiuti: marrone per l’organico, verde per il vetro e grigio per il residuo non differenziabile. Per questo Alia “invita la cittadinanza a partecipare agli incontri pubblici, organizzati insieme all’amministrazione comunale, per avere dettagli e informazioni sul progetto e tutte le risposte utili ad accompagnare il cambiamento. È inoltre attivo uno sportello dedicato in via Santelli 15 (ex Odeon), aperto ogni martedì, giovedì e sabato dalle 8.30 alle 13”. Questi i prossimi appuntamenti in programma: lunedì 22 settembre alle 18 presso l’ex tiro a volo, via dello Stadio, 35/36, lunedì 6 ottobre alle 18 presso il circolo Donizetti, via di Porto, 5, lunedì 20 ottobre alle 18 presso la Misericordia San Mauro, lunedì 3 novembre alle 18 presso il circolo Arci Colli Alti, via Indicatorio, 41, lunedì 17 novembre alle 18 in Salablu, via degli Alberti, 11 (incontro dedicato alle aziende con sistema di raccolta porta a porta del centro storico), lunedì 1 dicembre alle 15 presso Euromed MS via Arte della Paglia, 101 (incontro dedicato alle aziende servite con sistema di raccolta misto) .