A Signa il funerale di Gianni Guido Rosetti, il sindaco Fossi: “Figura esemplare di impegno civile e umano

SIGNA – Si è celebrato ieri a Signa il funerale di Gianni Guido Rosetti, sullla cui figura il sindaco Gampiero Fossi si è espresso così: “Con profondo dolore ho appreso della sua scomparsa, una figura esemplare di impegno civile e umano. Fu uno degli “Angeli del fango”, quegli straordinari giovani che, nel tragico novembre del 1966, si misero al servizio della città di Firenze colpita dall’alluvione, portando soccorso, speranza e solidarietà”. Dopo avere trascorso a Torino il periodo dell’infanzia e dell’adolescenza, Rosetti fu tra i pochissimi Angeli del Fango a rimanere a vivere a Firenze dopo la tragica esperienza dell’alluvione, prima ospite in casa Bargellini, poi a Palazzo Pucci, per poi trasferirsi a vivere a Mosciano dal delegato fiorentino della Diocesi di Firenze per l’arte sacra. Arrivato a Signa, dopo una lunga esperienza che lo vide dedicarsi al primo censimento del patrimonio e degli apparati sacri delle chiese della Diocesi, fu tra i fondatori dell’associazione Museo della paglia e dell’intreccio Domenico Michelacci, donando poi, negli anni, un’importante quantità di manufatti che hanno arricchito e impreziosito la collezione del Museo civico della Paglia.

“Dopo l’esperienza straordinaria trascorsa a Firenze, Gianni Guido Rosetti scelse Signa come sua casa – ha aggiunto il sindaco Fossi – e qui da noi ha continuato a dimostrare il suo spirito generoso, sostenendo con passione il nostro Museo della paglia, diventando parte attiva della nostra comunità e lasciando un segno concreto di dedizione e amore per la cultura e per il territorio signese. A nome mio personale, dell’amministrazione comunale e dell’intera cittadinanza, esprimo le più sentite condoglianze alla famiglia e a tutti cari. La memoria del suo esempio continuerà sicuramente a vivere nella nostra comunità”.

(Immagine di archivio)