A Signa l’Epifania porta con sé i Re Magi e la Befana, tra fede e momenti dedicati alle famiglie 

SIGNA – Le festività natalizie nel Comune di Signa si avviano alla conclusione con due appuntamenti molto attesi, pensati soprattutto per le famiglie e i più piccoli. Il primo è in programma sabato 4 gennaio alle 15.30 con la festa dei Re Magi, promossa dalla Pieve di Signa, che come ogni anno richiamerà adulti e bambini attorno a uno dei momenti più suggestivi del calendario natalizio, tra spiritualità e racconto. Il secondo evento, altrettanto sentito, è la consueta festa per l’arrivo della Befana a Signa, che quest’anno si presenta con una novità: la manifestazione si terrà, infatti, dalle 14.30 alle 17, presso l’arena esterna del circolo Sorms. Un cambio di location che apre nuove possibilità di partecipazione e che è stato reso possibile grazie all’impegno della Pro Loco e alla collaborazione dei volontari del circolo, da sempre punto di riferimento per la vita sociale della frazione. La festa sarà animata da Marco Burla, presenza ormai immancabile e molto attesa da bambini e ragazzi, e si concluderà con una merenda per grandi e piccini, nel segno della convivialità.

“Siamo soddisfatti di questa edizione – dice la presidente della Pro Loco, Letizia Pancani – perché rappresenta il risultato di un lavoro di squadra fatto con entusiasmo e spirito di servizio. La scelta dell’arena esterna del circolo Sorms rappresenta una novità importante che ci permetterà di accogliere meglio le famiglie e di rinnovare una festa a cui teniamo da sempre. Vedere i bambini partecipare e sentirsi parte di una comunità viva è la nostra più grande soddisfazione e ci ripaga dell’impegno di tutti i volontari che ringrazio di cuore”. Parole di apprezzamento arrivano anche dal sindaco Giampiero Fossi, che guarda alla festa della Befana come a un’occasione di valorizzazione dell’intero territorio: “Apprezzo moltissimo che la festa della Befana arrivi a San Mauro, perché è un segnale di attenzione e di inclusione verso tutte le nostre zone. È bello vedere come tradizioni così sentite riescano ancora a unire le persone e a creare momenti di condivisione. L’auspicio è che nei prossimi anni questa festa possa girare a rotazione, così da toccare tutte le aree del territorio comunale, coinvolgendo sempre più cittadini e rafforzando il senso di appartenenza alla nostra comunità”.

Per poi aggiungere: “Mi preme ringraziare anche don Matteo Ambu e tutti i volontari della Pieve che renderanno possibile la festa dei Re Magi, un momento che unisce fede e tradizione, trasmettendo un messaggio profondo che parla a tutte le generazioni. Due eventi che chiudono le festività natalizie all’insegna della partecipazione e della tradizione, confermando il ruolo centrale delle associazioni e del volontariato nel tenere vivo il tessuto sociale di Signa”.