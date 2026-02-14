A Signa sono “Protagoniste”: lo sguardo di Stefano Lupi sull’universo femminile in Toscana

SIGNA – Sbarca a Signa il progetto d’autore di Stefano Lupi dedicato all’universo femminile e al suo ruolo centrale nella vita culturale, artistica e produttiva della Regione Toscana. “Protagoniste. Competenze e creatività in terra di Toscana” sarà inaugurata infatti sabato 14 febbraio alle 15 e resterà visitabile fino al 12 marzo presso la Sala dell’Affresco nel Comune di Signa. L’esposizione si inserisce nel percorso […]

SIGNA – Sbarca a Signa il progetto d’autore di Stefano Lupi dedicato all’universo femminile e al suo ruolo centrale nella vita culturale, artistica e produttiva della Regione Toscana. “Protagoniste. Competenze e creatività in terra di Toscana” sarà inaugurata infatti sabato 14 febbraio alle 15 e resterà visitabile fino al 12 marzo presso la Sala dell’Affresco nel Comune di Signa. L’esposizione si inserisce nel percorso di ricerca che l’autore porta avanti da anni sulla figura umana, con particolare attenzione al ritratto come strumento di indagine dell’animo e della società contemporanea. In “Protagoniste” lo sguardo di Lupi si concentra sulle donne, colte nei loro ambienti di vita e di lavoro, per restituire un racconto visivo fatto di professionalità, talento, passione e creatività.

“Negli ultimi anni la figura umana ha assunto sempre maggiore importanza nell’ambito dei miei progetti fotografici – ha spiegato Lupi – mentre più recentemente ad assorbire la mia attenzione è stata, in particolare, la figura femminile, così ricca di sfaccettature, di sfumature, di luci e purtroppo, soprattutto oggi, anche di ombre. Un soggetto estremamente stimolante per chi, come me, utilizza l’obiettivo per indagare l’animo umano, fissandolo all’interno di un ritratto che vuole essere allo stesso tempo un profilo individuale e un documento storico di un’epoca, la nostra, sempre più in divenire”. Il progetto nasce come naturale evoluzione di Wo-Men at Work – Artisti e Artigiani di Toscana, spostando il focus sulle numerose realtà al femminile presenti nella nostra regione.

“Le donne che ho fotografato – ha continuato Lupi – raccontano, attraverso i loro volti e i loro gesti, le competenze, le passioni, l’arte e il genio che costituiscono il vero motore della Toscana. È una narrazione per immagini che vuole rendere visibile ciò che spesso resta sullo sfondo, ma che in realtà tiene insieme il tessuto culturale, sociale ed economico del nostro territorio”. La mostra rappresenta una tappa significativa di un progetto che, dopo le prime esposizioni realizzate nel 2024 in collaborazione con la direzione del MIDA – Mostra Internazionale dell’Artigianato e la Camera di Commercio di Firenze – ha avviato nel 2025 un articolato percorso regionale, toccando numerosi Comuni toscani e approdando, nel novembre scorso, alla Presidenza della Regione Toscana in occasione della settimana dedicata a “La Toscana delle donne”.