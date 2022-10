A Signa torna la “Sagra della cipolla”: dalla zuppa al gelato, è sempre protagonista

SIGNA – Raramente la cipolla è protagonista di un piatto ma, senza questa, secondo la nostra tradizione gastronomica, non si comincia neanche a cucinare. La “Sagra della cipolla” è l’evento dove, diversamente dal solito, la cipolla è la regina del menù. Organizzata dalla Società Sportiva Signa 1914, la sagra è arrivata alla sesta edizione e si svolgerà nei fine settimana 7, 8, 9 e 14, 15, 16 ottobre presso lo Stadio del Bisenzio. Le cipolle arrivano freschissime dalla ditta signese Pastacaldi & C. che, per sostenere il Signa 1914 e le sue attività, ha gentilmente offerto gratuitamente la fornitura per la sagra con diverse specialità di cipolla, da quella toscana a quelle di Milano e di Tropea. In menù non mancano i piatti della tradizione, dalla zuppa di cipolla al lesso rifatto, noto come “francesina” e il gelato alla cipolla, vera particolarità della “Sagra della cipolla” di Signa.