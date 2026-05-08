A Spazio Reale il concorso nazionale di danza Csi 

CAMPI BISENZIO – Sabato 9 e domenica 10 maggio l’Auditorium di Spazio Reale si trasformerà nel cuore pulsante della danza sportiva italiana. Il Centro Sportivo Italiano, infatti, presenta qui la quarta edizione del concorso nazionale di danza, un evento che celebra l’arte del movimento in tutte le sue forme: dalla classica alla contemporanea, fino alle danze urbane e al modern. L’appuntamento vedrà la partecipazione di 720 danzatori e 29 scuole di danza provenienti da Basilicata, Liguria, Lombardia, Puglia e Toscana. Gli atleti, che si sono guadagnati l’accesso alla finale dopo i concorsi regionali di Chiavari, Bari, Lecce, Potenza, Sirmione e Firenze, porteranno in scena 225 coreografie tra assoli, passi a due e performance di gruppo.

Il programma si aprirà sabato con le categorie Junior e Senior di danza classica, moderna e contemporanea. Domenica sarà invece il turno delle categorie Baby e Children di ballo classico, contemporaneo e modern e a seguire nel pomeriggio tutte le categorie di Urban e Show Dance. In pieno stile Csi, l’evento promuoverà fortemente l’inclusività attraverso una categoria dedicata alla danza inclusiva. Oltre ai premi per i primi tre classificati di ogni disciplina, verranno assegnati riconoscimenti speciali alla miglior coreografia e al miglior talento della manifestazione. L’obiettivo rimane quello di esaltare l’autenticità e il talento, offrendo ai ballerini un palcoscenico dove la libertà espressiva diventa il linguaggio universale del corpo.

A valutare i partecipanti sarà una commissione composta da nomi di rilievo internazionale: Michele Vegis, maitre de ballet e direttore di scena per “Roberto Bolle and Friends”; Sabatino D’Eustacchio, coreografo internazionale Rai e già ballerino per star mondiali, Teresita Del Vecchio, tour manager e talent scout per teatri d’opera e accademie prestigiose, Marialisa Puntoni (Mary Smash): referente internazionale della Street Dance e ideatrice di format d’élite, e Federica Fabbrizzi, insegnante esperta di danza classica, contemporanea ed hip hop con formazione negli Usa.