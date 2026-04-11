“A un anno dall’alluvione”: incontro al Centro Civico di Legri

CALENZANO – “A un anno dall’alluvione, il punto sulle opere di ricostruzione e prevenzione. Discutiamone insieme”: è questo il titolo dell’assemblea pubblica organizzata presso il Centro Civico di Legri dalle Sezioni territoriali nord di Sinistra per Calenzano, in programma per martedì 14 aprile alle 21. “Un incontro – spiegano gli organizzatori – aperto a tutti per capire cosa è stato fatto e cosa resta da fare per la messa in sicurezza anche della zona nord del territorio comunale, discutendone direttamente insieme alla giunta e al Consorzio di Bonifica. A tredici mesi dalla drammatica alluvione che ha colpito il nostro Comune – in particolare le pendici di Monte Morello, con l’esondazione, tra gli altri, del torrente Marinella di Legri – proseguono gli interventi di prevenzione per tutelarci da fenomeni climatici sempre più estremi. La sicurezza del territorio passa anche dall’ascolto e dal coinvolgimento diretto dei cittadini, che ne vivono ogni giorno criticità e trasformazioni. All’incontro parteciperanno, per il Comune di Calenzano, il sindaco Giuseppe Carovani, l’assessore ai lavori pubblici Maurizio Sansone e l’assessore alla protezione civile Marco Venturini. Per il Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno saranno presenti il presidente Paolo Masetti, il direttore generale Iacopo Manetti e la responsabile della manutenzione programmata Ilaria Mazzoni.