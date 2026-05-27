A Villa San Lorenzo con InCanto

SESTO FIORENTINO – Prosegue sabato 30 e domenica 31 maggio, la trentunesima edizione di InCanto la rassegna di canto e tradizione orale e di nuova espressività dell’Istituto Ernesto de Martino a Villa San Lorenzo, che nel 2026 celebra il suo sessantesimo anniversario. Sabato 30 maggio alle 21.15 arriva Fucksia, la band italo-brasiliana e queer che rappresenta la combinazione perfetta tra attitudine […]

SESTO FIORENTINO – Prosegue sabato 30 e domenica 31 maggio, la trentunesima edizione di InCanto la rassegna di canto e tradizione orale e di nuova espressività dell’Istituto Ernesto de Martino a Villa San Lorenzo, che nel 2026 celebra il suo sessantesimo anniversario. Sabato 30 maggio alle 21.15 arriva Fucksia, la band italo-brasiliana e queer che rappresenta la combinazione perfetta tra attitudine punk, ambientazioni rave, sonorità dance e rap. Formata da Mariana Mona Oliboni, Marzia Stano e Poppy Pellegrini, la loro musica è un mix di adrenalina, passionalità ed energia rivoluzionaria (ingresso 5 euro). Domenica 31 maggio sarà invece una giornata dedicata ai canti di tradizione orale. Per la prima parte, alle 17.30 i curatori Alessandro Portelli e Susanna Cerboni insieme a Stefano Arrighetti presentano “Io vorrei. La poesia civile di una cantora eretica” il volume che raccoglie le ballate di Giovanna Marini, frutto di un’iniziativa editoriale realizzata dall’Istituto Ernesto de Martino in collaborazione con il Circolo Gianni Bosio. A seguire, il concerto del Trio a Modo, progetto di Michele Manca, Flaviana Rossi e Patrizia Rotonda. Formati dall’eredità musicale e culturale di Giovanna Marini, questo trio nasce nel 2022 ma si fonda su oltre trent’anni di ricerca, pratica e condivisione del repertorio legato profondamente alla cultura popolare italiana. Ingresso libero.