PRATO – Il nucleo di Polizia ambientale della Polizia locale di Prato ha denunciato un sessantenne italiano per l’abbandono del proprio gatto. Grazie alle telecamere di sorveglianza, infatti, gli agenti hanno ricostruito la dinamica: l’uomo, fermatosi per gettare dei vetri nell’apposito contenitore, ha prelevato dal bagagliaio dell’auto un trasportino, liberando l’animale in strada prima di allontanarsi velocemente. Oltre alla denuncia penale, nei confronti della persona è scattata la sospensione della patente fino a un anno, misura prevista per chi utilizza il veicolo per abbandonare animali.
Abbandona un gatto per strada: denunciato dalla Polizia locale
