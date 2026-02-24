Abbandona un gatto per strada: denunciato dalla Polizia locale

CAMPI BISENZIO – Era già successo di recente e, nonostante le nostre raccomandazioni a mantenere toni sempre civili, si sta ripetendo sempre più spesso. Da quando è iniziata l’avventura di Piananotizie, ormai quasi tre lustri fa, abbiamo sempre lasciato, molto democraticamente, spazio ai nostri lettori per commentare le varie notizie che quotidianamente pubblichiamo. E in […]