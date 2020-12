Abbandonata e senza cibo, la storia di Olga gattina scomparsa

SESTO FIORENTINO – Olga è paurosa, è una gattina abbandonata in una colonia ad agosto scorso. Ha circa 8 mesi e ora è scomparsa. Le persone che si occupano delle colonie e si preoccupano della salute e del mantenimento degli animali abbandonati, sono preoccupati. Uno degli avvistamenti della piccola Olga è stato il 18 novembre scorso quando è salita su un mezzo parcheggiato dietro la Asl ed è scesa in zona Istituto San Giuseppe al confine tra Sesto e Calenzano. Da allora di Olga ci sono stati altri avvistamenti nei giardini di via San Morese (accanto alla concessionaria Toyota), in via Vittorio Emanuele vicino a un ristorante, in via Fogazzaro e in via Matilde Serao.

“Olga è molto paurosa, abituata a nascondersi. – dice Annalisa che si occupa delle colonie – Si è trovata scaraventata in un luogo che non conosce, al freddo, sotto la pioggia, senza cibo, la cosa più brutta per qualsiasi animale. Vi prego, chiunque abita nelle vie vicine all’Istituto ma un po’ ovunque perché si può spostare di continuo, di controllare nei giardini, nelle resede, in ogni luogo. Se la vedete per favore mettetele del cibo senza spaventarla e chiamate il 3475885289. Facciamo un regalo di Natale a questa gattina che appena nata ha conosciuto il peggio”. Un regalo a Olga e uno anche a noi, magari facendole trovare anche una famiglia.