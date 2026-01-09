Abbandono dei rifiuti, giro di vite della Polizia locale: prime sei multe da mille euro a Signa

SIGNA – Sono state elevate le prime sei sanzioni da mille euro per l’abbandono dei rifiuti nel Comune di Signa, a seguito del rafforzamento dei controlli annunciato dall’amministrazione comunale e reso operativo dalla Polizia locale. Le sanzioni sono state comminate in applicazione della nuova normativa entrata in vigore dal 1 novembre 2025, che prevede pene […]

SIGNA – Sono state elevate le prime sei sanzioni da mille euro per l’abbandono dei rifiuti nel Comune di Signa, a seguito del rafforzamento dei controlli annunciato dall’amministrazione comunale e reso operativo dalla Polizia locale. Le sanzioni sono state comminate in applicazione della nuova normativa entrata in vigore dal 1 novembre 2025, che prevede pene più severe contro il deposito incontrollato dei rifiuti. “Come avevamo comunicato – spiega il comandante della Polizia locale, Fabio Caciolli – i controlli sono partiti e continueranno con regolarità. L’abbandono dei rifiuti, soprattutto in prossimità dei cassonetti, resta un comportamento vietato e sanzionabile: i conferimenti devono avvenire esclusivamente all’interno dei contenitori e nel rispetto del calendario della raccolta differenziata. Le prime sei sanzioni elevate dimostrano che l’attività di vigilanza è concreta e costante. I numeri complessivi confermano un’attenzione crescente da parte di tutto il Comando: nel 2024 i verbali elevati per il contrasto all’abbandono dei rifiuti sono stati 62, mentre nel 2025 sono già saliti a 83, a dimostrazione dell’aumento dei controlli e dell’impegno costante sul territorio da parte di tutti i nostri agenti”.

“Il contrasto a questi comportamenti – aggiunge Caciolli – non riguarda solo l’applicazione delle sanzioni, ma la tutela del decoro urbano e dell’ambiente. L’abbandono dei rifiuti è un gesto di inciviltà che ricade sull’intera comunità. Per questo i controlli proseguiranno senza interruzioni anche nei prossimi mesi”. La normativa vigente prevede, nei casi di abbandono di rifiuti urbani non pericolosi accanto ai contenitori, una sanzione amministrativa da 1.000 a 3.000 euro, con il fermo amministrativo del veicolo per un mese se l’illecito è commesso con un mezzo a motore. Nei casi più gravi, l’abbandono o il deposito incontrollato di rifiuti configura un illecito penale, con ammende fino a 18.000 euro e la sospensione della patente. “Avevamo annunciato un forte impegno su questo fronte e oggi arrivano i primi risultati – aggiunge l’assessore all’ambiente Federico La Placa – i controlli ci sono stati e continueranno ad esserci anche con l’ausilio dei sistemi di videosorveglianza”.

“L’invito ai cittadini è duplice: – continua – da un lato rispettare scrupolosamente le regole per evitare sanzioni particolarmente onerose, dall’altro ritirare quanto prima il nuovo kit con le attrezzature necessarie per differenziare correttamente i rifiuti e attivare il nuovo sistema tariffario, così da contribuire concretamente alla tutela del territorio”. Per agevolare il ritiro del nuovo kit e fornire tutte le informazioni utili ai cittadini, è stata prorogata fino al 28 febbraio l’apertura dello sportello al cittadino in via Santelli 15 (presso l’ex Odeon). Lo sportello è aperto il martedì, il giovedì e il sabato mattina dalle 8.30 alle 13.