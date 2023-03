“Abbiamo una storia, pensiamo al presente, guardiamo al futuro”: Andrea Tagliaferri si presenta così. I punti principali del programma

CAMPI BISENZIO – “Abbiamo una storia, pensiamo al presente e guardiamo al futuro”: Andrea Tagliaferri ha concluso così il proprio intervento, il primo ufficiale dopo la altrettanto ufficialità della sua candidatura a sindaco alle prossime amministrative, all’interno del proprio comitato elettotale in via Santo Stefano. Sostenuto da Movimento 5 Stelle, SI Campi a sinistra, Fare Città e Sì parco No aeroporto, ha voluto accanto a sè Andrea Quartini (parlamentare del Movimento 5 Stelle), Serena Pillozzi, portavoce della coalizione, e Lorenzo Palandri, segretario provinciale di Rifondazione Comunista, per poi presentare gli esponenti campigiani delle forze politiche che lo appoggeranno in questa campagna elettorale. Tanti i temi messi sul tavolo da Tagliaferri, con l’ingresso del M5S in coalizione “che ci deve caricare di tante responsasbilità in più, – ha detto – una coalizione che ha un’identità chiara e precisa e che può e deve rappresentare un progetto politico per l’Italia”.

Addentrandosi invece nei contenuti di quella che sarà la tornata elettorale di metà maggio, “noi non siamo qui per partecipare ma per guardare al futuro. Con quattro punti forti – ha aggiunto – che ci caratterizzano: la nostra è l’unica coalizione contraria all’aeroporto e il primo impegno che ci prendiamo, se saremo eletti, sarà quello di chiedere un incontro con i sindaci della Piana per chiedere un contributo alla progettazione del Parco della Piana e dire al tempo stesso convintamente no all’ampliamento dell’aeroporto. Il secondo è la mobilità, dalla tramvia alle circonvallazioni: vogliamo risolvere definitivamente problemi di cui a Campi si parla da troppi anni. Così come vogliamo invertire la rotta rispetto alla mancanza di cura del verde e del patrimonio pubblico che ha caratterizzato in questi anni Campi Bisenzio. Infine la partecipazione, anche in questo caso dobbiamo invertire la tendenza e aprire le porte di Villa Rucellai ai cittadini”.

Tagliaferri, trentenne, laureato in Architettura urbanistica, è stato consigliere comunale a Campi Bisenzio per otto anni, sedendosi sui banchi di opposizione. Convinto sostenitore della realizzazione del Parco della Piana, attivo nella lotta contro il nuovo aereoporto di Firenze, promotore della petizione per la tramvia sulla direttrice Firenze–Osmannoro–Campi “e da sempre attento – si legge in una nota della coalizione – alle tematiche di giustizia ambientale e sociale, nonché alla tutela dei beni comuni. E’ una scelta di coerenza e allo stesso tempo di rinnovamento la nostra, un giovane amministratore che al meglio rappresenta una idea di futuro per la nostra città, immobile da quasi un decennio e incapace di dare risposte ai nuovi bisogni”.

Prima di lui, a introdurre la candidatura di Andrea Tagliaferri, era stata Serena Pillozzi: “Oggi è un giorno da occasione speciale. Tutti i presenti, in modo diverso, hanno dato un contributo insostituibile, caratterizzandosi anche per tanti passi indietro singoli che hanno portato a un passo in avanti collettivo. Così come ci contraddistinguono determinazione e testardaggine, essenziali per quella che vuole essere una nuova proposta politica e una nuova visione di città copo che il Comune è stato chiuso irresponsabilmente chiuso alla democrazia”. “Il M5S – ha aggiunto Quartini – ha avuto un cambiamento importante nell’ultimo anno ed è stata una grande fortuna la decisione di acquisire un’identità sempre più definita, quella del campo progressista”, mentre Lorenzo Palandri ha ribadito “l’importanza di un accordo da tenere nella giusta considerazione anche per quanto riguarda il futuro”.