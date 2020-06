Abbonamento Unico metropolitano, la soddisfazione del sindaco Bagni

LASTRA A SIGNA – Il sindaco di Lastra a Signa, Angela Bagni, commenta l’approvazione in giunta regionale del prolungamento del progetto, di cui proprio Lastra a Signa è stato Comune capofila. “Come Comune capofila non possiamo che essere soddisfatti del prolungamento del progetto Unico metropolitano, una soluzione che guarda avanti verso un nuovo concetto di […]

LASTRA A SIGNA – Il sindaco di Lastra a Signa, Angela Bagni, commenta l’approvazione in giunta regionale del prolungamento del progetto, di cui proprio Lastra a Signa è stato Comune capofila.

“Come Comune capofila non possiamo che essere soddisfatti del prolungamento del progetto Unico metropolitano, una soluzione che guarda avanti verso un nuovo concetto di mobilità integrata e sostenibile dal punto di vista ambientale ed economico per il cittadino”. Queste le sue parole dopo la notizia dell’approvazione, ieri in giunta regionale, del prolungamento del progetto, che ricordiamo con un unico abbonamento permette di utilizzare treno, bus e tramvia nei Comuni della cintura fiorentina, fino a dicembre 2020.

“I cittadini hanno dimostrato di apprezzare questa iniziativa partita a luglio 2019, – ha aggiunto il sindaco – infatti nel periodo pre-Covid sono stati venduti, in media, circa 900 abbonamenti al mese in tutta l’area coinvolta nel progetto, con il nostro comune che ha registrato il 22% del totale degli abbonamenti acquistati, con dati più che raddoppiati rispetto al passato”.

“La nostra idea è quella di continuare a sviluppare il progetto dell’Unico metropolitano, – ha concluso – arrivando alla formula del biglietto unico. Intanto bene che l’iniziativa prosegua per tutto il 2020: in questa nuova fase oltre al finanziamento regionale anche i singoli comuni contribuiranno al costo del servizio e per quanto riguarda Lastra a Signa ci sarà un investimento di quasi 6.000 euro”.