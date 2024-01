“AbbracciAMO la natura”: Comune e Rotary Club Bisenzio Le Signe piantano dieci tigli a Malmantile

LASTRA A SIGNA – “AbbracciAMO la natura”: ha preso il via questa mattina il progetto realizzato dal Rotary Club Bisenzio Le Signe a Malmantile in collaborazione con l’amministrazione comunale. Progetto che guarda all’ambiente, in particolare alla salvaguardia della biodiversità e allo sviluppo del territorio tramite la piantumazione di dieci tigli. Un appuntamento che ha visto […]

LASTRA A SIGNA – “AbbracciAMO la natura”: ha preso il via questa mattina il progetto realizzato dal Rotary Club Bisenzio Le Signe a Malmantile in collaborazione con l’amministrazione comunale. Progetto che guarda all’ambiente, in particolare alla salvaguardia della biodiversità e allo sviluppo del territorio tramite la piantumazione di dieci tigli. Un appuntamento che ha visto la presenza del sindaco Angela Bagni, del vice-sindaco Emanuele Caporaso e dell’assessore all’ambiente Annamaria Di Giovanni. “Il Comune – ha detto il sindaco Bagni – ha sviluppato, e lo farà anche in futuro, numerosi progetti su tutto il territorio legati all’ambiente, in particolare oggi desidero ringraziare il Rotary Club Bisenzio Le Signe per la collaborazione dimostrata in tutti questi anni”.



Il progetto, infatti, ha mosso i primi passi nell’annata rotariana 2022-2023 e si è concluso in quella successiva, 2023-2024. “Mi preme sottolineare – ha aggiunto il Past President del club, Simone Pancani – l’importanza che i tigli rivestono per il processo di impollineazione delle api”, concetti ribaditi anche dall’attuale presidente Elisabetta Benvenuti, che ha voluto ringraziare personalmente il Comune di Lastra a Signa “per la proficua collaborazione”. Parola infine all’assistente del Governatore del distretto 2071, Chiara Pagni, che ha voluto evidenziare come “l’ambiente e la sua salvaguardia siano tra le sette aree di intervento del Rotary”, auspicando che “il service appena realizzato possa essere ripetuto anche in altre zone del territorio”. Presenti alla cerimonia la Banda musicale della Misericordia di Malmantile, la Racchetta e il presidente dell’Associazione apistici toscani Duccio Pradella.