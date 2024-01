AbbracciAMO la natura, il progetto ambientale del Comune e del Rotary Club Bisenzio Le Signe

LASTRA A SIGNA – Un progetto ambientale per contribuire allo sviluppo della biodiversità e alla sostenibilità del territorio. Si chiama “AbracciAMO la natura” ed è l’iniziativa promossa dal Comune di Lastra a Signa e dal Rotary Club Bisenzio Le Signe distretto 2071, che sarà inaugurata sabato 20 gennaio alle 10 alle Quattro Strade. Il progetto prevede la piantumazione di 10 tigli ai giardini delle Quattro Strade (lato viale 8 Marzo) acquistati con il contributo del Rotary. Il tiglio è un albero forte e resistente e che risulta essere particolarmente gradito agli insetti impollinatori che come sappiamo contribuiscono allo sviluppo sostenibile e al mantenimento della biodiversità locale. Il progetto si inserisce ed è in continuità con le tante iniziative promosse dall’amministrazione comunale e in particolare dall’assessorato all’ambiente in questi anni sul tema della salvaguardia ambientale e per il mantenimento dell’habitat naturale delle api.

“Questo è uno dei tanti progetti promossi insieme al Rotary – ha evidenziato il sindaco Angela Bagni– che in questi anni si è sempre contraddistinto per la promozione di attività con una forte spinta sociale e per il benessere della comunità e per questo ringrazio tutti i presidenti che si sono susseguiti che hanno dimostrato lo stesso interesse per queste tematiche”. “Questa iniziativa prosegue la proficua collaborazione tra il Rotary Club Bisenzio Le Signe e il Comune di Lastra a Signa – ha dichiarato l’assistente del Governatore Chiara Pagni– nel mettere in atto insieme progetti per la comunità e mi rende particolarmente soddisfatta perché testimonia un’attenzione al verde e alla natura con risvolti positivi per tutta la collettività. In questo caso il progetto è stato favorevolmente accolto dal distretto 2071 poiché l’area dell’ ambiente è una delle 7 aree di intervento del Rotary International”.

Il past president Simone Pancani e l’attuale presidente Elisabetta Benvenuti del Rotary Club Bisenzio Le Signe sottolineano che il progetto è stato avviato nell’annata rotariana 22-23 e si conclude nell’annata 23-24, nel segno dell’importanza e continuità che entrambi i presidenti hanno attribuito e attribuiscono all’iniziativa per il bene della comunità, e ringraziano il Comune per la sensibilità ambientale e per la collaborazione nella realizzazione. All’iniziativa di sabato 20 gennaio parteciperanno il sindaco Angela Bagni, il vicesindaco Emanuele Caporaso, l’assessore all’ambiente Annamaria Di Giovanni, il presidente del Rotary Club Bisenzio Le Signe Elisabetta Benvenuti, il past president Simone Pancani, l’assistente del governatore Chiara Pagni e il presidente dell’Associazione regionale produttori apistici toscani (Arpat) Duccio Pradella.