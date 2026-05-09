Accertamenti Imu sulle pertinenze: nuova opportunità approvata

CALENZANO – Sono in corso in questi giorni le comunicazioni rivolte ai cittadini interessati dagli accertamenti Imu sulle pertinenze dell’abitazione principale per informarli di una nuova opportunità recentemente attivata. “A seguito della modifica al Regolamento generale delle entrate approvata dal consiglio comunale lo scorso febbraio, – si legge in una nota di Sinistra per Calenzano – il Comune offre ora al cittadino la possibilità, nei casi previsti dalla legge e laddove siano state introdotte successivamente delle aliquote meno onerose, di definire gli accertamenti applicando anche alle annualità pregresse le nuove condizioni più favorevoli: una possibilità a cui può accedere anche chi ha già provveduto al pagamento e regolarizzato la propria posizione. A questo fine, tutti i contribuenti coinvolti stanno ricevendo una comunicazione che consente, su loro richiesta, di accedere alla definizione agevolata e quindi a una rideterminazione dell’importo dovuto”.

Sinistra per Calenzano spiega che “questo strumento si basa su una adesione volontaria del contribuente, come avviene per ogni forma di accertamento con adesione. La legge non prevede la possibilità di un’applicazione automatica, ma è garantita a tutti la possibilità di accedervi in modo trasparente e uniforme, o in alternativa di proseguire nelle sedi di contenzioso. Con la stessa modifica regolamentare il consiglio comunale è intervenuto anche sugli oneri accessori legati alla riscossione, eliminando le spese di istruttoria e mantenendo solo quelle di notifica, allineandosi alla normativa nazionale. Un intervento che va nella direzione della semplificazione e della riduzione dei costi a carico dei cittadini, in particolare per i debiti di minore entità”.

“Ci dispiace che a febbraio tutte le opposizioni presenti in Consiglio per la discussione di questa modifica (Partito Democratico-Centrosinistra Insieme e Lega-Forza Italia) – prosegue Sinistra per Calenzano – abbiano espresso voto contrario e si siano opposte a questa opportunità, anche dopo aver avuto la possibilità di approfondirla nell’apposita Commissione consiliare, e soprattutto a fronte delle controversie in materia esattoriale che negli anni passati hanno interessato il nostro Comune. In questo senso, ci amareggiano particolarmente le critiche espresse dal centrosinistra rispetto al bilancio consuntivo, anche su temi tributari: eppure, è sotto gli occhi di tutti il lavoro che l’attuale amministrazione sta portando avanti per rimettere ordine nella gestione del Comune, agendo sia sulla revisione di investimenti oggettivamente sproporzionati, sia sul miglioramento della gestione corrente e sul recupero dell’arretrato manutentivo, senza rinunciare a intervenire con misure di equità fiscale come questa laddove necessario”.