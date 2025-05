Accompagnamento al lavoro per persone in condizione di fragilità, al via il progetto Ve.La.

FIRENZE – Un progetto triennale rivolto a promuovere l’inserimento e l’accompagnamento al lavoro di persone in condizioni di fragilità attraverso l’attivazione di tirocini di orientamento, formazione o reinserimento presso enti pubblici o privati. Oltre 3,6 milioni di euro, di risorse, erogati dalla Regione Toscana attraverso il Fondo Sociale Europeo Plus nell’ambito dell’avviso Interventi di accompagnamento al lavoro per persone in condizione di fragilità. Si tratta del progetto Ve.La. (Valutazione Lavoro) che vede la Società della Salute di Firenze capofila dell’Associazione temporanea di soggetti (ATS ) costituita con il Comune di Firenze e i Partner Mestieri Toscana, Consorzio Metropoli e Fondazione Solidarietà Caritas, che ha partecipato all’ avviso regionale con cui sono stati ottenuti i finanziamenti.

Il progetto Ve.La prevede, in particolare, nell’arco di 36 mesi, grazie al lavoro dei soggetti dell’ ATS, oltreché con la collaborazione con il centro per l’impiego, la presa in carico di circa 600 utenti da destinare a tirocini, laboratori e formazione, saranno persone disoccupate o inoccupate, già in carico ai servizi socio-sanitari territoriali, ma con la possibilità di estendere l’opportunità anche, nei prossimi mesi, a persone non ancora seguite. Si parla, in particolare, di persone con disabilità, in carico ai servizi di salute mentale, persone detenute, persone in esecuzione penale esterna e altre persone sottoposte a limitazione della libertà personale o ex detenuti, persone vittime di violenza o inserite in strutture di accoglienza.

“Si tratta di una misura molto importante per favorire l’inclusione di persone che si trovano in condizioni di fragilità, che ora troveranno un supporto per nuove opportunità, – spiega l’assessore al Welfare Nicola Paulesu e presidente Società della Salute di Firenze – sono iniziative che vanno nella direzione di stimolare l’autodeterminazione e avviare percorsi di inserimento nella società a partire dalla ricerca di una soluzione lavorativa”. Ve.La si pone in continuità con quanto svolto dalla Società della Salute in precedenza, con il progetto “S.A.L.P.A.T.E.”, sempre destinato all’accompagnamento al lavoro di persone fragili, della durata biennale però e finanziato per circa 913 mila euro dalla Regione Toscana attraverso il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione nell’ambito dell’avviso “Servizi di accompagnamento al lavoro per persone svantaggiate –II edizione”. Ci sarà una presentazione pubblica del progetto Ve.La e dei risultati del progetto “S.A.L.P.A.T.E.” mercoledì 14 maggio alle 9 presso l’infopoint di piazza Stazione con tutti i soggetti coinvolti.

Sara Coseglia