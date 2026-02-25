“Acid House”, opera imprevedibile di Luca Bolognese al Teatro di Colonnata

SESTO FIORENTINO – Andrà in scena il 27 febbraio alle 21 al Teatro di Colonnata “Acid House” opera teatrale scritta e diretta da Luca Bolognese e Silvia Scuffi Abati. L’opera è stata presentata per la prima volta a Milano in occasione del Fuorisalone, con oggetti reali di design sponsorizzati da aziende del mobile. “Acid House” è […]

SESTO FIORENTINO – Andrà in scena il 27 febbraio alle 21 al Teatro di Colonnata “Acid House” opera teatrale scritta e diretta da Luca Bolognese e Silvia Scuffi Abati. L’opera è stata presentata per la prima volta a Milano in occasione del Fuorisalone, con oggetti reali di design sponsorizzati da aziende del mobile. “Acid House” è una commedia surreale e visionaria che trasforma la casa contemporanea in un palcoscenico vivo, ironico e imprevedibile. Lo spettacolo è stato poi riproposto a Firenze, all’interno del Festival della Creativitа presso la Fortezza da Basso, confermando il suo originale incontro tra teatro, design e immaginazione.

La trama: i proprietari escono di casa. Tutto sembra immobile. Tutto sembra silenzioso.Ma appena la porta si chiude, la casa prende vita. Gli oggetti si animano, si organizzano, discutono, litigano… e soprattutto processano.Non sono oggetti “oggettivi”: sono impregnati delle abitudini, dei vizi, delle contraddizioni e delle piccole crudeltà dei loro padroni. Sono diventati acidi, sarcastici, giudicanti.Il salotto si trasforma in tribunale, la camera da letto in aula morale, la cucina in luogo di confessione. Inizia così un processo comico e spietato ai costumi morali degli esseri umani, visto dallo sguardo – tutt’altro che innocente – delle cose che li circondano ogni giorno. E quando i padroni tornano a casa… nulla sarà più come prima. Con un finale a sorpresa.