Acme: tavolo di crisi in Regione il 27 maggio

CALENZANO – Tavolo di crisi in Regione lunedì 27 maggio per la Acme. La vicenda dell’azienda Acme di Calenzano, che ha avviato in questi giorni la procedura di licenziamento collettivo per tutti i 14 dipendenti, sarà al centro del tavolo convocato dall’Unità di crisi della Regione Toscana. All’incontro saranno presenti, oltre al consigliere del presidente […]

CALENZANO – Tavolo di crisi in Regione lunedì 27 maggio per la Acme. La vicenda dell’azienda Acme di Calenzano, che ha avviato in questi giorni la procedura di licenziamento collettivo per tutti i 14 dipendenti, sarà al centro del tavolo convocato dall’Unità di crisi della Regione Toscana.

All’incontro saranno presenti, oltre al consigliere del presidente per il lavoro e alla struttura dell’unità di crisi regionale, le organizzazioni sindacali (Fim e Uilm), l’azienda e il sindaco di Calenzano. L’azienda Acme è specializzata nella produzione di componenti metallici per il sistema moda, un comparto che sta assistendo, anche in Toscana, ad un calo della produzione industriale.