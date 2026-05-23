“Act-Able 2.0 – Tutti sul palco, un palco per tutti”: a Spazio Reale il teatro diventa spazio di inclusione, creatività e partecipazione

CAMPI BISENZIO – Si conclude con lo spettacolo teatrale “In viaggio” il progetto inclusivo “Act-Able 2.0 – Tutti sul palco, un palco per tutti”, promosso da Soccorso Clown s.c.s. per offrire a ragazzi e ragazze con disabilità intellettiva un’esperienza concreta di espressione creativa, relazione e crescita personale attraverso il linguaggio del teatro. Lo spettacolo a ingresso libero ci sarà lunedì 25 maggio a Spazio Reale alle 18. Grazie alla campagna di crowdfunding del 2025 sostenuta dalla comunità e al contributo della Fondazione CR Firenze, che ha raddoppiato la raccolta con un sostegno di 10.000 euro, il progetto ha non solo raggiunto, ma superato il proprio obiettivo iniziale, permettendo la realizzazione di un percorso laboratoriale inclusivo culminato in due rappresentazioni finali aperte al pubblico.

I laboratori teatrali hanno rappresentato molto più di un’attività artistica: uno spazio sicuro e accogliente in cui ogni partecipante ha potuto sentirsi protagonista, valorizzato e libero di esprimere emozioni, talenti e fragilità. Attraverso il teatro, ragazze e ragazzi hanno sperimentato nuove modalità di comunicazione, collaborazione e condivisione, rafforzando autonomia, fiducia e capacità relazionali. Lo spettacolo “In viaggio” nasce proprio dal percorso costruito insieme durante i laboratori e racconta, attraverso emozioni, sogni e cambiamenti, il valore dell’incontro e dell’inclusione. Un’esperienza collettiva che ha coinvolto famiglie, operatori, volontari e realtà del territorio, confermando il teatro come potente strumento di partecipazione sociale e cittadinanza attiva.

“Act-Able 2.0”, quindi, rappresenta un esempio concreto di come cultura e inclusione possano generare comunità, abbattere barriere e creare occasioni autentiche di crescita condivisa, mettendo al centro la persona e le sue potenzialità. “Tutto il gruppo di lavoro desidera ringraziare le persone che hanno sostenuto il progetto con entusiasmo e generosità, contribuendo a trasformare un’idea in una realtà concreta. Un ringraziamento speciale va alla Fondazione CR Firenze per aver creduto nel valore sociale e inclusivo dell’iniziativa. Un grazie anche ai partner che hanno condiviso il percorso: Spazio Reale Group, Cui Ragazzi del Sole, Teatrodante Carlo Monni, Banda Albereta, 4 hands 4 gourmet e la parrocchia di Santa Maria. Si ringraziano inoltre il Comune di Campi Bisenzio per il patrocinio del progetto e l’attrice Daniela Morozzi per avere sostenuto con sensibilità e partecipazione tutto il percorso”.