Addio ad Alfiero Poli: “Ha dato lustro alla nostra città, Campi Bisenzio perde uno dei suoi figli migliori”

CAMPI BISENZIO – È scomparso ieri pomeriggio all’età di 83 anni l’imprenditore campigiano Alfiero Poli. Fondatore di Polistrade Costruzioni Generali, di cui è stato per 50 anni amministratore, è stato uno dei grandi protagonisti delle trasformazioni del territorio, molte delle quali vissute in prima persona. Attraverso la sua opera, infatti, l’area metropolitana ha visto la realizzazione di infrastrutture, centri commerciali, attività di pubblica utilità. Da ricordare l’Omnia Center a Prato, il sottopasso al Soccorso lungo la Declassata, il Centro commerciale I Gigli, di recente la nuova lottizzazione Coop a Campi Bisenzio. Ma anche grandi opere nel nord Italia. L’ultima apparizione pubblica lo scorso ottobre quando venne presentato il progetto della Casa di comunità che sarà realizzata da Farmapiana a Capalle e i cui lavori saranno portati a termine proprio dalla Polistrade Costruzioni Generali per conto della società Tabernacolo Srl, proprietaria dell’area.

L’ufficialità è della sua morte arrivata con un post su Instagram: è stata la stessa società da lui fondata nel 1973 a darne la notizia: “La Polistrade Costruzioni Generali annuncia la scomparsa del suo fondatore, Alfiero Poli, ma prima di tutto la perdita di un grande uomo, marito, babbo e nonno”. “Una persona molto stimata sul territorio, che ha saputo farsi volere bene da tutti, – lo ricordano così i figli -, un uomo generoso, sempre pronto ad aiutare le varie realtà associative, sportive e aggregative del territorio. Un imprenditore lungimirante, che non si è mai tirato indietro per il territorio. Come nel caso dell’alluvione del 2023, quando il Comune di Campi Bisenzio ha voluto omaggiare lui e Polistrade con un riconoscimento speciale. Oggi perdiamo una persona perbene, un genitore sempre presente, un grande campigiano”.

“Campi Bisenzio – ha detto il presidente del consiglio comunale Antonio Montelatici – perde uno dei suoi figli migliori Alfiero, uomo laborioso e di grande moralità, con la sua impresa ha dato lustro alla nostra città. Salutiamo un’ultima volta un uomo che ha dato tanto alla sua Campi”. Fra i primi a rendergli omaggio anche il San Lorenzo Campi Giovani: “Uomo di immensa umanità, ha contribuito in modo significativo alla crescita del nostro paese. Alfiero è stato una presenza silenziosa, ma preziosa”. Ma anche la Misericordia di Campi Bisenzio, per voce del Provveditore Cristiano Biancalani, esprime la vicinanza dell’associazione alla famiglia di Alfiero Poli. “Il nostro Comune – ha aggiunto Paolo Gandola, capogruppo delle liste di centrodestra – perde una grande personalità, un grande imprenditore e, soprattutto, un uomo vero, che ha dedicato la propria vita al lavoro e alla famiglia. Un esempio concreto di imprenditoria sana, radicata nel territorio e attenta al valore umano del lavoro. Grazie alla sua visione e al suo impegno Campi Bisenzio e il suo territorio hanno potuto crescere non solo sotto il profilo economico, ma anche sociale, culturale e sportivo. Per questo ritengo doveroso che l’amministrazione comunale valuti la proclamazione del lutto cittadino per la giornata di giovedì, in occasione delle esequie”.

“Purtroppo – dice Riccardo Nucciotti (Nucciotti Sindaco) – oggi piango una grande persona un grande uomo, un imprenditore che ha fatto grande Campi Bisenzio. Piango un amico, una persona che mi ha voluto tanto bene e alla quale ho voluto tanto bene. Piango uno “zio”, piango una persona buona che mi é sempre stata vicino, piango con un grande dolore e posso dire di essere stato fortunato di averlo conosciuto e vissuto. Alfiero Poli lasci un grande vuoto, alla tua famiglia, alle persone che ti hanno conosciuto e a Campi tutta. Mi mancheranno le tue carezze, le tue parole, i tuoi consigli e il tuo affetto, mi mancheranno le nostre chiacchierate dalle quali ho sempre avuto uno spunto per migliorare. Ciao Alfiero, che la terra ti sia lieve, Campi Bisenzio perde un altro pilastro della sua comunità”. La salma è esposta alla Misericordia di Campi Bisenzio mentre i funerali saranno celebrati domani, giovedì 18 dicembre, alle 15 nella chiesa di San Lorenzo.