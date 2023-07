Adele Poggi, un’attaccante “di razza” per il Calenzano Volley: “Un ambiente davvero positivo, ci divertiremo”

CALENZANO – Adele Poggi, classe ’96, sarà una giocatrice del Calenzano Volley. Intelligente, brava tatticamente, è l’ago della bilancia in qualsiasi squadra. La ricezione è il suo punto di forza, con tanti colpi in avanti: attaccante completa. Adele ha iniziato a giocare a pallavolo quando aveva 8 anni nella società del suo paese, la Polisportiva Sieci, per poi spostarsi per gli anni del giovanile all’EuroRipoli. Da lì ha militato in categoria, in serie C, per poi arrivare all’esordio in B1 al Valdarno Volley nel 2012. Fra il 2014 e il 2016 ha fatto esperienze in serie A prima al Bisonte Volley Firenze e poi alla Beng Rovigo. E dopo una stagione a Trieste (B1), è tornata in Toscana nel 2017, per giocare ad Empoli (B1), Quarrata (B1) e Valdarninsieme (B2 e B1).

“Per questa nuova stagione – dice Poggi – ho scelto di venire a giocare a Calenzano perché fin dal primo momento in cui sono entrata in palestra, ho percepito la positività dell’ambiente e ne sono rimasta piacevolmente colpita e anche per quanto riguarda la squadra, mi sono trovata bene con le compagne e l’allenatrice fin da subito. Per quanto riguarda la nuova stagione, da quello che ho visto già dai primi allenamenti di giugno, posso dire che mi aspetto di lavorare molto bene, sia tecnicamente che tatticamente, cosa che ci porterà anche ad affrontare al meglio il campionato. Ho molta fiducia nei mezzi della squadra e sono certa che faremo bene e che ci divertiremo molto”.