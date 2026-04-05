Adottato il Piano attuativo: al via le osservazioni

CALENZANO – Adottato il Piano Attuativo dal consiglio comunale. Con l’adozione si apre la fase delle osservazioni, estesa a 45 giorni per favorire la massima partecipazione. Seguiranno le controdeduzioni e l’approvazione definitiva.

Il Piano, che arriva alle fasi finali dopo un percorso iniziato circa una ventina di anni fa, mira a trasformare l’area, un ambito produttivo prevalentemente dismesso, in un nuovo quartiere a prevalente destinazione residenziale, integrato da funzioni pubbliche e da servizi, un nuovo pezzo di città in dialogo con il capoluogo. Nel tempo il progetto ha avuto una parziale attuazione ma anche momenti di ripensamento delle scelte urbanistiche, che hanno portato alla definizione delle linee guida tramite un concorso di idee, che ancora oggi sono alla base del piano. Questa impostazione è stata mantenuta e sviluppata anche attraverso un lungo percorso tecnico-istituzionale concluso con parere positivo nel 2024 dalla Conferenza paesaggistica. Un percorso complesso, che ha coinvolto gli uffici comunali e gli organi tecnici, con ben cinque sedute di Conferenza dei Servizi comunali e tre sedute della Commissione edilizia, a garanzia della qualità del progetto.

Il Piano attuativo è accompagnato da uno schema di Convenzione complesso, che tiene conto anche degli accordi già stipulati negli anni precedenti ed è articolato in stralci funzionali: all’attivazione di ogni stralcio ci sarà la necessaria esecuzione delle opere di urbanizzazione collegate, garantendo uno sviluppo ordinato e coerente.

Uno degli elementi qualificanti del progetto è la creazione di una nuova centralità urbana, rappresentata da una piazza verde, alberata e attrezzata, pensata come luogo di incontro, socialità e vita di quartiere. Attorno a questo spazio si svilupperà un tessuto urbano a bassa densità, edifici in gran parte ad altezze contenute, articolati in un mix di funzioni: residenza per 15.000 mq, servizi ed esercizi di vicinato per 1500 mq, attività commerciali di media struttura per 2000 mq, turistico ricettivo per 4.400 mq, residenza indirizzata alla terza età per 3000 mq, attrezzature di interesse pubblico per 1150 mq.

“L’obiettivo principale del Piano – ha spiegato l’assessore all’Urbanistica Marco Venturini – è ricucire la frattura esistente tra il tessuto urbano consolidato e il paesaggio agricolo circostante, assumendo un ruolo di cerniera tra città e territorio aperto. Bassa densità edilizia, altezze contenute, ruolo fondamentale dello spazio a verde, prevalenza delle superfici permeabili daranno luogo a una vera ‘città giardino’. Il verde non è qui concepito come semplice dotazione, ma come infrastruttura primaria del progetto, garantendo la tutela dei varchi visuali verso la collina e il paesaggio agricolo. Particolare attenzione sarà inoltre riservata alla mobilità, con una netta separazione tra traffico residenziale e commerciale e l’introduzione di sistemi di mobilità dolce; sarà migliorata l’accessibilità al comparto, anche con la previsione di un sovrappasso ciclopedonale che metterà in relazione diretta il quartiere con il resto della città, superando la cesura creata dalla Strada Provinciale. Nel Piano c’è inoltre un’area di interesse pubblico di circa 1150 mq, con l’ipotesi della realizzazione della nuova Caserma dei Carabinieri. Sempre a Dietro Poggio, come noto, è in programma la realizzazione del polo scolastico 0-6 anni, per cui auspichiamo a breve di poter pubblicare il bando per il project financing e arrivare al suo completamento”.

Il Piano sarà presentato prossimamente alla cittadinanza, in particolare ai residenti di Dietro Poggio, con un’apposita assemblea pubblica.