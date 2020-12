Aeroporto, Armentano e Perini (Pd): “Sviluppo di Peretola cruciale e strategico. Infrastrutture volano per la ripresa”

FIRENZE – “È fondamentale che si concretizzi lo sviluppo dello scalo di Peretola, dobbiamo quindi impegnarci a ogni livello perché si possano riattivare tutte le procedure amministrative necessarie per andare avanti spediti con la realizzazione della nuova pista”: Così Nicola Armentano e Letizia Perini, capo gruppo e vice-capo gruppo Pd a Palazzo Vecchio, si sono espressi dopo l’ordine del giorno sull’aeroporto Vespucci approvato e emendato dal consiglio comunale fiorentino.

“Da sempre come Pd abbiamo sostenuto la necessità di ammodernare a adeguare l’aeroporto fiorentino, lo riteniamo un fattore essenziale per le imprese del nostro territorio, che esportano e lavorano con i mercati di tutto il mondo, e anche per il miglioramento dei dati relativi all’impatto ambientale rispetto ad una vasta area urbanizzata, concentrata in particolare nelle zone di Peretola, Brozzi, Quaracchi e le Piagge: siamo quindi in prima linea su quest’opera e lavoreremo in modo sinergico con la città metropolitana – spiegano Armentano e Perini – e siamo convinti che coniugare crescita e tutela dell’ambiente sia non solo possibile ma anche decisivo adesso, una strategia da perseguire con determinazione”.

“Del resto, – concludono – lo sviluppo dell’aeroporto è un punto del programma del sindaco Nardella, che ha sempre sostenuto il ruolo cruciale di quest’opera e ha assicurato il massimo impegno per la sua realizzazione. Mai come adesso, in questo momento complesso, per uscire dalla crisi è urgente rilanciare le infrastrutture che sono volano per chi le realizza e per chi le utilizzerà una volta portate a termine, va in questo senso anche il completamento del sistema tranviario, altra opera peraltro strategica per la tutela dell’ambiente, la qualità dell’aria e della vita dei cittadini”.