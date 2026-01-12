Aeroporto di Firenze, quattro i ricorsi presentati da comitati e associazioni per l’annullamento del decreto di Via

CAMPI BISENZIO – Sono quattro i ricorsi che lo Studio Legale Giovannelli, Masi, Cecconi & Associati venerdì scorso ha notificato ai Ministeri e alle amministrazioni coinvolte “per l’annullamento – spiegano in una breve nota – del decreto del Mase di Via-Vas numero 678/2025, e di tutti gli altri atti connessi, con il quale è stata […]

CAMPI BISENZIO – Sono quattro i ricorsi che lo Studio Legale Giovannelli, Masi, Cecconi & Associati venerdì scorso ha notificato ai Ministeri e alle amministrazioni coinvolte “per l’annullamento – spiegano in una breve nota – del decreto del Mase di Via-Vas numero 678/2025, e di tutti gli altri atti connessi, con il quale è stata decretata la presunta compatibilità ambientale tra il progettato sviluppo aeroportuale e l’area del Parco agricolo della Piana”. Questi i soggetti che hanno promosso il ricorso: Associazione degli Amici di Pisa APS, Comitato No Aeroporto di Prato e Provincia, Forum Ambientalista ODV, Associazione Il Binario G.I.A.N. APS, Associazione Il Giardino dei Fenicotteri Piana di Lecore APS, Isde Italia Associazione Medici per l’Ambiente, Italia Nostra Associazione Nazionale APS, Legambiente Nazionale APS, Lipu Associazione ODV, Medicina Democratica ETS, Ordine degli Architetti P.P. e C. della provincia di Prato, Vas Vita Ambiente Salute ODV, Wwf Italia ETS, Una Città in Comune – Pisa (nei termini di legge i ricorsi saranno depositati davanti al Tar Toscana).