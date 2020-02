Aeroporto di Firenze, riunione tecnica in Regione. Per il presidente Rossi “un utile chiarimento”

FIRENZE – Si è svolta nel tardo pomeriggio di oggi, in Palazzo Strozzi Sacrati, una riunione tecnica per fare il punto sulle questioni che riguardano l’aeroporto di Firenze. Erano presenti il presidente Enrico Rossi, l’assessore all’urbanistica e ai trasporti, Vincenzo Ceccarelli, e i dirigenti dei settori di riferimento. “Abbiamo valutato la sentenza del Consiglio di Stato – ha detto Rossi – e discusso le linee tecniche e gli strumenti disponibili per riprendere l’iniziativa. L’obiettivo resta quello di adeguare l’aeroporto di Firenze e di implementare Pisa per dotare la Toscana di un sistema aeroportuale moderno, competitivo e sicuro”. Per il presidente della Regione quella di oggi “è stata una riunione proficua e utile a chiarire molti punti della vicenda”.