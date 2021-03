Aeroporto, Energia Democratica Prato “bacchetta” il Pd: “Adesso non è una questione decisiva per il dibattito politico…”

PRATO – Anche a Prato si parla di aeroporto. Legato a tutte quelle dinamiche politiche che da sempre contraddistinguono il dibattito relativo allo scalo aeroportuale di Firenze. Ma non solo, come dimostra il lungo post su Facebook scritto da Energia Democratica Prato con cui “bacchetta” il Pd pratese. “Bene ha fatto il gruppo consiliare insieme a Lista civica Lista Sport e Demos a ribadire la propria contrarietà, visto che il Pd lo fa da quando è nato; ha fatto bene a chiedere la metropolitana di superficie, visto che è un’iniziativa dello stesso segretario Letta. Ma siamo sicuri che sia un argomento di cui è fondamentale parlare adesso? In una fase storica come quella attuale, con una miriade di problemi sulla vaccinazione e una crisi economica probabilmente senza precedenti, un dibattito politico incentrato sul futuro dell’aeroporto di Peretola è una questione decisiva?”.

E ancora: “I disagi giornalieri della gente comune, con tutto quello che stiamo vivendo, sono altri: abbiamo imprenditori che stanno facendo mille sacrifici pur di mantenere aperte le loro aziende, abbiamo attività sull’orlo del baratro, abbiamo scuole chiuse da due settimane, e con una via d’uscita per il momento difficile da vedere, e qui si pensa a un ordine del giorno sull’aeroporto? Perché non lo facciamo anche sui problemi da risolvere per quanto riguarda la vaccinazione per esempio? Un gruppo consiliare come quello del Pd, in una città come Prato che, lo ripetiamo, è in zona rossa da due settimane, dovrebbe pensare a qualcosa di più incisivo ma soprattutto di più costruttivo per la cittadinanza, che in questo momento, dei cosiddetti grandi temi, probabilmente non ne vuole nemmeno sentire parlare, avvolta come è da angosce e problemi che niente hanno a che vedere con l’oggetto del dibattito. Poi ci preme specificare che una metropolitana leggera che da Firenze passa da Prato è la Pecci-Peretola, che ha altissime probabilità di essere una delle opere realizzate e in un breve lasso di tempo grazie ai Fondi Europei. Facciamo uno sforzo come Pd nel rimanere agganciati ai veri temi da cui le persone si attendono delle risposte per correre sempre di meno il rischio di non essere connessi con le stesse…”.