Aeroporto, Fabbri a Tagliaferri: “No alla nuova pista di Peretola, noi siamo stati i primi a opporci…”

CAMPI BISENZIO – “Siamo stati i primi a opporci all’ampliamento della pista di Peretola. Perché a noi interessa il futuro di Campi Bisenzio, non mettere le bandierine”. A dirlo è Leonardo Fabbri, candidato sindaco del centrosinistra, rivolgendosi direttamente allo sfidante Andrea Tagliaferri in vista del ballottaggio del 28 maggio. “Il nuovo Masterplan non risolve, anzi aggrava le previsioni del vecchio piano. Da campigiano e candidato a rappresentare la città non vedo nel nuovo Masterplan le risposte alle richieste di tutela del nostro territorio. È una battaglia che la comunità campigiana deve combattere unita. Ho invece la brutta sensazione che il mio avversario sia più interessato a fare di Campi un esperimento politico nazionale per l’estrema sinistra”. “A noi – conclude Fabbri – sta invece a cuore il futuro di Campi e su questo non facciamo compromessi. Noi siamo per le infrastrutture che servono alle persone, che riducono le disuguaglianze, che ci permettono di rispettare l’ambiente e difendere la salute delle persone. Siamo contro le infrastrutture dannose, che appartengono a una visione antiquata della mobilità, come appunto una nuova pista aeroportuale nel bel mezzo della Piana”.