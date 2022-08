Aeroporto Firenze, Stella (FI) : “Il Pd Campi Bisenzio vota odg contro lo sviluppo, ormai posizione Dem è chiara”

FIRENZE – “La vicenda della votazione avvenuta al consiglio comunale di Campi Bisenzio, è indicativa di quale sia la reale posizione del Partito Democratico della Toscana riguardo lo sviluppo dell’aeroporto di Firenze. Il Pd, insieme alla sinistra di opposizione, ha Infatti votato come ultimo atto del consiglio comunale un ordine del giorno che dice di no […]

FIRENZE – “La vicenda della votazione avvenuta al consiglio comunale di Campi Bisenzio, è indicativa di quale sia la reale posizione del Partito Democratico della Toscana riguardo lo sviluppo dell’aeroporto di Firenze. Il Pd, insieme alla sinistra di opposizione, ha Infatti votato come ultimo atto del consiglio comunale un ordine del giorno che dice di no allo sviluppo dell’aeroporto Amerigo Vespucci. Il consiglio comunale di Campi Bisenzio si è appena sciolto proprio per consentire al sindaco Emiliano Fossi di candidarsi in Parlamento, molto probabilmente nel collegio uninominale della Piana Fiorentina”: a dirlo è il capo gruppo di Forza Italia al Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella.

“Quando Giani e Nardella assicurano di lottare per la nuova pista di Peretola, non sono credibili, – aggiunge Stella – il segretario nazionale del loro partito, Enrico Letta, già da un anno ha espresso posizione contraria allo sviluppo dell’Amerigo Vespucci, invitando il suo partito a livello locale a schierarsi per una metropolitana veloce tra Firenze e Pisa, in modo da puntare tutto sul potenziamento ulteriore dell’aeroporto Galileo Galilei. Stessa posizione ha il Pd a Palazzo Vecchio. È evidente che chi vuole davvero lo sviluppo dell’aeroporto di Peretola sono le forze politiche del centrodestra, in primis Forza Italia che da sempre si batte con coerenza per potenziare il Vespucci”.