Aeroporto. Il Comune di Sesto impugnerà al Tar il nuovo decreto di Via

SESTO FIORENTINO – Il Comune di Sesto Fiorentino impugnerà al Tar il decreto di Via del nuovo aeroporto di Peretola. Lo ha deciso la giunta comunale approvando oggi, giovedì 20 novembre, l’atto di indirizzo con cui si dà mandato formale agli uffici comunali competenti ad avviare l’istruttoria per impugnare di fronte al Tar il decreto di Via del nuovo aeroporto di Firenze. La delibera è stata approvata nel corso dell’ultima seduta presieduta dal sindaco Lorenzo Falchi. Al suo interno viene ribadita anche la contrarietà del Comune di Sesto Fiorentino a “ogni ipotesi di ampliamento e sviluppo dello scalo aeroportuale” di Firenze e viene data indicazione agli uffici di lavorare “d’intesa e in coordinamento con altri enti interessati e coinvolti”.