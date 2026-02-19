Aeroporto, Innocenti e Carrara (Futuro Nazionale): “Funaro “mantenga la rotta”. La nuova pista è una priorità per tutta la città”

FIRENZE – In merito alle dichiarazioni rilasciate dal sindaco di Firenze Sara Funaro sullo sviluppo dell’aeroporto Vespucci, i consiglieri del Quartiere 5 di Futuro Nazionale, Franca Innocenti e Gualberto Carrara, esprimono soddisfazione e auspicano che tali posizioni vengano portate avanti con coerenza e determinazione. “Accogliamo positivamente – dicono – le parole di Funaro, che ha […]

FIRENZE – In merito alle dichiarazioni rilasciate dal sindaco di Firenze Sara Funaro sullo sviluppo dell’aeroporto Vespucci, i consiglieri del Quartiere 5 di Futuro Nazionale, Franca Innocenti e Gualberto Carrara, esprimono soddisfazione e auspicano che tali posizioni vengano portate avanti con coerenza e determinazione. “Accogliamo positivamente – dicono – le parole di Funaro, che ha ribadito come l’aeroporto di Firenze sia un’opera strategica per la città e per l’intera area metropolitana. Ci auguriamo che questa linea venga mantenuta con fermezza, senza lasciarsi condizionare da pressioni o resistenze provenienti da altri livelli istituzionali o da esponenti della stessa maggioranza che risiedono in Regione o in altri Comuni”.

I due consiglieri sottolineano come la nuova pista rappresenti una priorità non più rinviabile per lo sviluppo economico della Piana fiorentina: “La realizzazione della nuova pista è fondamentale per garantire operatività e affidabilità allo scalo. Oggi, in condizioni meteorologiche avverse, i voli vengono spesso dirottati su altri aeroporti, con conseguenti ritardi, disagi e trasferimenti in autobus o treno. Chi viene a Firenze per lavoro deve poter contare su orari certi di arrivo e partenza: è un requisito essenziale per la competitività del nostro territorio. Così come vogliamo sottolineare la situazione di disagio che vivono i 20.000 cittadini residenti a Brozzi, Peretola e Quaracchi, che con il nuovo assetto ritroverebbero la gioia di vivere i borghi. Con la nuova pista nessuno sarà sorvolato alle attuali quote, restituendo qualità della vita e serenità a intere comunità oggi penalizzate”.

Innocenti e Carrara ricordano inoltre come, negli anni, numerose voci del mondo economico, accademico e istituzionale abbiano sostenuto la necessità di un’infrastruttura aeroportuale moderna e funzionale: “Le associazioni di categoria, gli operatori turistici, le imprese e molti amministratori locali – affermano – hanno più volte evidenziato che Firenze non può permettersi di restare indietro. La città ha bisogno di un aeroporto efficiente, sicuro e all’altezza del suo ruolo internazionale. Continueremo a sostenere con convinzione questo progetto, nell’interesse dei cittadini del Quartiere 5 e dell’intera area fiorentina. Firenze merita infrastrutture adeguate e una visione di sviluppo che guardi al futuro con coraggio e responsabilità”.