Aeroporto, Italia Viva: “Bene la risposta di Salvini al Terzo Polo, adesso dalle parole a fatti”

FIRENZE – “La risposta del ministro Salvini al Question Time di Azione-Italia Viva a firma Paita e Renzi è apprezzabile e non possiamo non notare una certa differenza da precedenti dichiarazioni di ministri ed esponenti della Lega”: è questa la reazione di Francesco Grazzini, coordinatore cittadino di Italia Viva, e Gabriele Toccafondi, consigliere comunale di Italia Viva a Sesto Fiorentino a quanto successo oggi alla Camera dei deputati. “Ha ragione il ministro quando dice che “gli aeroporti devono crescere entrambi”. Ci fa piacere che il governo sia “a favore dello sviluppo e dell’ampliamento dell’aeroporto di Firenze” e che stia lavorando a possibili semplificazioni procedurali, per la possibilità di utilizzare risorse del Pnrr, per prevedere risorse ed opere compensative a favore dei comuni della piana. Aspettiamo che dalle parole si passi ai fatti e che il governo rispetti gli impegni assunti in parlamento, – proseguono i due esponenti di Italia Viva – adesso che anche il centrodestra è d’accordo, il Pd regionale, fiorentino, pratese e di tutti i Comuni della Piana sia coerente e si muova. Giani e Nardella come governatore e sindaco metropolitano, non hanno più scuse”.