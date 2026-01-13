Aeroporto. Madau (SI) “Critichiamo il modello di sviluppo sbagliato e sosteniamo i ricorsi dei Comuni”

SESTO FIORENTINO – La contrarietà alla nuova pista aeroportuale “non è un ‘no allo sviluppo’, ma la critica a un modello di sviluppo sbagliato: lo afferma Sinistra Italiana Firenze che sostiene i ricorsi presentati dai comuni della Piana e dalla Provincia di Prato contro il decreto di Valutazione di Impatto Ambientale del nuovo aeroporto di […]

SESTO FIORENTINO – La contrarietà alla nuova pista aeroportuale “non è un ‘no allo sviluppo’, ma la critica a un modello di sviluppo sbagliato: lo afferma Sinistra Italiana Firenze che sostiene i ricorsi presentati dai comuni della Piana e dalla Provincia di Prato contro il decreto di Valutazione di Impatto Ambientale del nuovo aeroporto di Peretola.

“Il progetto, pur nelle modifiche dichiarate, – afferma il segretario provinciale di SI Jacopo Madau – ripropone un’opera ad alto impatto ambientale e territoriale, che insiste su un’area fragile dal punto di vista idrogeologico e continua a consumare suolo pubblico dopo anni segnati anche da eventi alluvionali gravi. Riteniamo sbagliato continuare a puntare su un’ulteriore espansione del traffico aereo e turistico in una città già satura, dove l’emergenza abitativa e l’overtourism sono sotto gli occhi di tutti. Le risorse pubbliche dovrebbero invece essere indirizzate verso un’idea diversa di futuro: il rafforzamento del Polo Scientifico, un collegamento ferroviario rapido ed efficiente con Pisa, la tutela dell’ultimo grande spazio verde della Piana e investimenti seri sul trasporto pubblico”.



Inoltre Madau afferma che “definire strumentali le posizioni dei Comuni che ricorrono al TAR significa negare il diritto delle amministrazioni locali di perseguire il programma elettorale con cui sono state elette difendendo di fatto con un atto politico e istituzionale un territorio, la sua qualità della vita e un sacrosanto modello di sviluppo differente da quello che ci si prefigge con il raddoppio dei turisti nell’area fiorentina”.