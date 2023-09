Aeroporto. Martella (Ecolò) “No a qualunque ampliamento”

SESTO FIORENTINO – “Noa qualunque ampliamento dell’aeroporto di Firenze”. Lo afferma in una nota Stefano Martella capo gruppo di Ecolò. “L’obiettivo di Ecolò – prosegue Martella – è e rimane lo sviluppo sostenibile del territorio sestese, considerando il Parco della Piana e il Polo scientifico come elementi centrali di sviluppo a premessa di una rivalutazione […]

SESTO FIORENTINO – “Noa qualunque ampliamento dell’aeroporto di Firenze”. Lo afferma in una nota Stefano Martella capo gruppo di Ecolò. “L’obiettivo di Ecolò – prosegue Martella – è e rimane lo sviluppo sostenibile del territorio sestese, considerando il Parco della Piana e il Polo scientifico come elementi centrali di sviluppo a premessa di una rivalutazione da sud a nord di tutta l’area sestese, come del resto è stato strategicamente previsto nello sviluppo urbanistico del nostro territorio, non dimenticando che già il consiglio comunale di Sesto ha votato all’unanimità la costituzione di un Bio distretto”. “Ribadiamo – conclude Martella – la contrarietà ad un’opera altamente impattante come questa, e a tutti i problemi che da questa verranno a pesare, in primis su di noi, e cosa ben più grave andranno a incidere sulle generazioni future a causa di una scellerata miopia”.