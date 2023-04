Aeroporto, Montelatici: “Su un eventuale ampliamento decideranno i campigiani. Fabbri si chiarisca con gli esponenti regionali del Pd”

CAMPI BISENZIO – “Tranquillizzo subito il nostro avversario: come tutti i miei concittadini sanno, non è mio costume far calare scelte e decisioni dall’alto. E come ho già detto e ripetuto, quando sarò sindaco ascolterò innanzitutto la voce dei campigiani e me ne farò portavoce, perché saranno loro a decidere sull’eventuale potenziamento dell’aeroporto, così come […]

CAMPI BISENZIO – “Tranquillizzo subito il nostro avversario: come tutti i miei concittadini sanno, non è mio costume far calare scelte e decisioni dall’alto. E come ho già detto e ripetuto, quando sarò sindaco ascolterò innanzitutto la voce dei campigiani e me ne farò portavoce, perché saranno loro a decidere sull’eventuale potenziamento dell’aeroporto, così come su ogni altra questione in cui è opportuna la partecipazione attiva dei cittadini”: parole di Antonio Montelatici, candidato sindaco per Fratelli d’Italia, Campi Domani e Centrodestra per Montelatici dopo il dibattito di ieri sera al circolo Rinascita, che poi aggiunge: “Piuttosto, invito Leonardo Fabbri a chiarirsi con i suoi colleghi di partito in Consiglio regionale, i quali hanno presentato e votato numerose mozioni, anche in questi ultimi mesi, per il potenziamento “senza se e senza ma” dello scalo fiorentino. Un chiarimento utile soprattutto ai campigiani che in queste ore osservano il cortocircuito di un esponente locale del Pd schierarsi in senso diametralmente opposto agli esponenti regionali del suo stesso partito”.