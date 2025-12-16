Aeroporto. SI-Avs “Sostegno ai sindaci della Piana per il ricorso al Tar”

SESTO FIORENTINO – “Sinistra Italiana – AVS esprime il pieno e convinto sostegno ai sindaci della Piana che hanno annunciato il ricorso al Tat contro la nuova pista dell’aeroporto di Firenze. Si tratta di una scelta responsabile, fondata e coraggiosa, che difende non solo l’ambiente ma una diversa idea di sviluppo del territorio, più giusta e più sostenibile”. Ad affermarlo è Jacopo Madau, segretario provinciale di Firenze di Sinistra Italiana – AVS. “Alle dichiarazioni del sindaco Funaro e del presidente Giani vogliamo rispondere con chiarezza: su questo tema non faremo passi indietro. – dice Madau – La nuova pista non è un destino inevitabile, ma una scelta politica sbagliata che da anni blocca ogni discussione seria sul futuro della Piana, consuma suolo, mette a rischio un territorio fragile dal punto di vista idrogeologico e compromette definitivamente il progetto del Parco della Piana”.

“Ridurre tutto a una questione di distanze o di sorvoli – prosegue Madau – significa non voler vedere il problema vero: qui è in gioco un modello di sviluppo che continua a concentrare infrastrutture, traffico e pressione ambientale sempre sugli stessi territori, senza una visione metropolitana e regionale degna di questo nome”. “La soluzione – prosegue il segretario – esiste ed è sotto gli occhi di tutti da anni: un sistema aeroportuale integrato, fondato su un collegamento rapido ed efficiente con Pisa. Una scelta razionale, sostenibile e già praticata in molte realtà europee. Fa sorridere amaramente che oggi Fratelli d’Italia accusi amministratori locali di ‘ideologismo’, quando proprio Fratelli d’Italia, a Pisa, ha votato contro il rafforzamento di questa integrazione”.

“Quello dell’aeroporto non è solo un tema ambientale: – prosegue Madau – è una questione di governo del territorio, di qualità della vita, di lavoro e di futuro. Ed è strettamente legato anche al modello turistico che Firenze e la Toscana vogliono adottare”. “In questo senso – conclude Madau – la decisione di oggi della Corte Costituzionale, che ha respinto il ricorso del governo contro le norme della nuova legge regionale sul turismo, rappresenta un passaggio importante. È l’inizio di una nuova stagione: la possibilità concreta di governare i flussi turistici, di superare la rendita e l’overtourism e di restituire il centro storico ai fiorentini e alle fiorentine. È questa la direzione in cui andare, non l’ennesima grande opera calata dall’alto”. “Sinistra Italiana – AVS – conclude Madau – sarà al fianco dei sindaci, dei comitati e delle cittadine e dei cittadini che chiedono un futuro diverso per la Piana e per Firenze”.