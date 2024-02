“Aggeggioni” fino all’ultimo: mille euro al Cui – I Ragazzi del Sole. Per il supporto psicologico alle famiglie con figli disabili nel post alluvione

CAMPI BISENZIO – Sono rimasti fedeli fino all’ultimo alle motivazioni che li avevano spinti a far partire quest’avventura nel novembre del 2019. L’avventura è quella dell’emporio “L’Aggeggione”, nato da un’idea di Giorgia Salvatori e che aveva trovato in Inga Bolognesi, Carolina Pugi, Marco Belvedere e Niccolò Fallani i “quattro moschettieri” che avevano dato la loro […]

CAMPI BISENZIO – Sono rimasti fedeli fino all’ultimo alle motivazioni che li avevano spinti a far partire quest’avventura nel novembre del 2019. L’avventura è quella dell’emporio “L’Aggeggione”, nato da un’idea di Giorgia Salvatori e che aveva trovato in Inga Bolognesi, Carolina Pugi, Marco Belvedere e Niccolò Fallani i “quattro moschettieri” che avevano dato la loro disponibilità perché l’emporio “fai da noi” – grazie anche alla collaborazione di Leroy Merlin – potesse mettersi al servizio della comunità campigiana. Tante le idee e i progetti portati avanti fino alla scorsa estate, ovvero fino all’ultimo capitolo di una storia scritta, come ultima sede, nei locali della Casa del Popolo di San Donnino. In cassa c’erano infatti a disposizione mille euro (vinti a una “Caccia al tesoro” organizzata proprio a San Donnino e che “dovevano” essere utilizzati sul territorio): una cifra che i quattro hanno deciso di mettere a disposizione del Comune di Campi Bisenzio nell’emergenza post alluvione. E i soldi, su indicazione dell’assessore al sociale Lorenzo Ballerini, sono stati donati al Cui – I ragazzi del sole, storica associazione di volontariato che si occupa delle problematiche dei diversamente abili sul territorio.

“Vorremmo esprimere la nostra gratitudine verso l’amministrazione comunale di Campi Bisenzio – dicono dal Cui – I Ragazzi del Sole – per il riconoscimento consegnato alla nostra associazione, per avere fatto rete insieme ad altre realtà del territorio per aiutare famiglie in difficoltà a seguito dell’alluvione che a novembre ha sconvolto la nostra comunità. Grazie all’assessore Lorenzo Ballerini siamo stati infatti contattati da Inga, che insieme a Carolina, Niccolò e Marco sono stati volontari dell’emporio solidale “L’Aggeggione” e hanno voluto donarci 1.000 euro. Una donazione importante, che finanzierà un progetto di supporto psicologico per superare il trauma subito proprio a seguito dell’alluvione da famiglie con figli con disabilità”. Insomma, un bel gesto di solidarietà e di condivisione, una “rete” che comunque resta sempre nelle “corde” di chi aveva fatto nascere “L’Aggeggione”.