Agli Europei di Kung Fu Shaolin, una pioggia di medaglie per gli allievi del maestro Bedogni. Per lui anche un riconoscimento speciale

SIGNA – Agli Shaolin Game Europe 2023, o Campionati Europei di Kung fu Shaolin, che si sono svolti a Jesolo lo scorso fine settimane, la Shaolin Quan fa Firenze, che ha la propria sede a Signa, torna a casa con molte medaglie: ottime le prestazioni degli allievi del maestro Francesco Bedogni, che si sono distinti fra gli oltre 500 atleti in gara provenienti da tutta Europa. Ospite delle manifestazione Il venerabile Abate Shi Yong Xin, accompagnato da una delegazione di Monaci Shaolin che per l’occasione si sono prestati per arbitrare sui sei tappeti di gara. Grande soddisfazione del maestro Francesco Bedogni non solo per la manifestazione, ma anche per essere entrato a far parte della SEA Shaolin Europe Association – Associazione Europea Shaolin.