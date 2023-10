Agnoletti: nuovo spazio per le lezioni di scienze motorie

SESTO FIORENTINO – Siglato un accordo tra Città Metropolitana di Firenze, Cus Firenze Asd e A.M. Enriques Agnoletti. La Città Metropolitana di Firenze, con il consigliere delegato allo sport Nicola Armentano, ha promosso infatti un accordo per assicurare gli spazi sportivi necessari allo svolgimento delle lezioni di Scienze motorie dell’Istituto Istruzione Statale Superiore A. M. Enriques Agnoletti, in via Madonna del Piano a Sesto, grazie a una convenzione sottoscritta dalla Dirigente Scolastica dell’istituto Silvia Baldaccini, il presidente del Cus – Centro Universitario Sportivo di Firenze Fernando Gambassi e la Direzione Progetti Strategici dell’Ente. L’organizzazione sportiva amatoriale e senza fine di lucro, che da oltre 60 anni organizza e promuove l’attività sportiva tra gli studenti universitari fiorentini, concede temporaneamente in uso un campo di calcio a 5, il campo polivalente e la pista di atletica, comprensivi degli spogliatoi, dell’impianto Val di Rose in via Lazzerini a Sesto. La Città Metropolitana garantirà le risorse necessarie per assicurare le lezioni degli studenti per l’anno scolastico 2023/24, grazie allo stanziamento di un importo complessivo di 45.000 euro.