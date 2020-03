“Aiuta con un quiz”: in rete per fare rete. E chi vince dà una mano all’emergenza

CAMPI BISENZIO – E’ il primo quiz a premi fatto in rete ma anche per fare rete. Ma soprattutto per dare una mano all’emergenza sanitaria in corso. Nato da un’idea dell’associazione “La pehora nera”, una decina di ragazzi il nucleo storico, età media fra i 25 e i 26 anni, va in onda, pardon in streaming, tutte le sere alle 21 sulla loro pagina Facebook. “Aiuta con un quiz” il nome scelto per quello che potrebbe essere un format da ripetere anche in futuro. Di tutto questo ne abbiamo parlato con il presidente de “La pehora nera”, Alessio Frasconi, entusiasmo da vendere come tutti gli altri ragazzi che stanno partecipando a questa gara di solidarietà per aiutare Campi. Ma non solo. “Fin dai primi giorni della quarantena – spiega – ci siamo chiesti come poter dare una mano. Prima di arrivare infatti alle misure restrittive che ormai tutti conosciamo, abbiamo sempre cercato di focalizzare la nostra attenzione sull’argomento virus. E così è nata l’idea del quiz”. Abbinata, per esempio, al fatto che un gruppetto di loro partecipano come volontari anche alla consegna della spesa a domicilio. “Ci siamo confrontati su Skype – continua – e quella del quiz ci è sembrata l’idea più “simpatica” per coinvolgere le persone e aiutare, nelle nostre possibilità, chi ha bisogno in questo momento”. Con una formula estremamente semplice: possono partecipare al massimo tre persone ogni sera (le prime tre che il giorno precedente, a partire dalle 18, hanno lasciato un commento sotto a un post ad hoc creato sulla pagina Facebook de “La pehora nera”) e ognuna di loro deve rispondere a dieci domande di cultura generale, storia, geografia ma anche argomenti che riguardano Campi. Ogni giocatore ha circa dieci secondi per rispondere correttamente e ha due opzioni a proprio favore: saltare una domanda o chiedere un aiuto ai ragazzi. E chi risponde correttamente a tutti quesiti, può scegliere un ente ospedaliero o una realtà a cui “La pehora nera” devolverà 50 euro. Al “Forza e cuore” lanciato dal proprietario della Fiorentina Rocco Commisso, ovvero la raccolta fondi a favore degli ospedali fiorentini, e alla Fondazione Meyer i primi 100 euro vinti dai concorrenti. Alle 18, quindi, non resta altro da fare che andare sulla pagina Facebook de “La pehora nera” e dare una mano a chi vuol dare una mano: Luigi Monticelli, Costanza Monticelli, Lara Cervaroli, Ottavia Vinciarelli, Gabriele Lotti, Gianmarco Sernissi, Fabrizio Mertino, Tommaso Lingeri, Sara Cappellini e Alessio Frasconi.

P.F.N.