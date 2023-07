Al Calamandrei la cerimonia di consegna dei diplomi

SESTO FIORENTINO – Si è tenuta ieri mattina 8 luglio all’Istituto Calamandrei la cerimonia di consegna dei diplomi alla presenza dirigente scolastico Francesco Ramalli, della vicaria Tamara Taiti, dell’assessore all’istruzione del Comune di Sesto Fiorentino Sara Martini e del referente del plesso Tifariti di via di Vittorio Francesco Lotti. Sono stati 261 i diplomati al Calamandrei con ben due 100 e lode, uno studente alla 5B dell’indirizzo di studio amministrazione finanza e marketing e relazioni internazionali per il marketing e l’altro della 5B del Liceo scientifico sportivo, mentre 12 sono stati i 100.

“E’ un’emozione – ha esordito il dirigente scolastico – avere questo pubblico e condividere questo momento. Riprendiamo la tradizione fermata dal lungo e difficile periodo del Covid, nonostante gli ultimi anni complicati i diplomati hanno raggiunto il loro obiettivo che oggi festeggiamo come il nostro graduate day. Con questa cerimonia si apre per i giovani diplomati un nuovo percorso importante sia per il sistema scuola che per il sistema Paese, perchè come sappiamo tutto inizia con l’istruzione”. Il dirigente Ramalli ha poi ricordato come l’Istituto Calamandrei sia un punto di riferimento per il territorio e salutato gli studenti con una frase di Piero Angela “ho cercato di fare la mia parte, cercate di fare la vostra”.

“Il mio saluto vuole essere un grazie alla scuola, a tutta la scuola e a tutti i soggetti che la animano – ha detto l’assessore Martini – la scuola resta il luogo d’incontro di generazioni e ringrazio i ragazzi per avere completato un percorso come questo. Le nostre città hanno bisogno di voi per costruire un futuro migliore”. Dopo aver ricordato la collaborazione di tutti per la realizzazione della cerimonia dei diplomi, la vicaria Taiti ha dato il via alla consegna dei diplomi. Sul palco contornato dai girasoli, davati a telefonini che scattavano foto e giravano video, tra applausi, emozioni, sorrisi, urla da stadio e qualche lacrimuccia, sono saliti tutti gli studenti diplomati. A ciascuno di loro è stato consegnato oltre al diploma, un fiore come augurio dell’inizio di un altro percorso. (e.a.)