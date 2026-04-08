SESTO FIORENTINO – Si terrà sabato 11 aprile l’inaugurazione della mostra “Non so come dirlo”. Il taglio del nastro sarà alle 17 al Centro Berti di via Bernini. In esposizione le opere fotografiche, i disegni e i video arte di Gioele Bruni. Sarà presente il vicesindaco Claudia Pecchioli. Un ragazzo di 20 anni, nello spettro autistico, racconta la sua visione della vita. La mostra è un viaggio prezioso per allargare la visione del mondo ed è all’interno del Festival “Sguardi sensibili” organizzato dall’associazione Zera che in questa sua prima edizione è dedicata principalmente alle neuro divergenze, con spettacoli, incontri e proiezioni di film che vogliono sensibilizzare sul tema, attraverso l’uso dell’arte come strumento di una comprensione profonda, senza etichette.
Al Centro Berti la mostra di Gioele Bruni “Non so come dirlo”
SESTO FIORENTINO – Si terrà sabato 11 aprile l’inaugurazione della mostra “Non so come dirlo”. Il taglio del nastro sarà alle 17 al Centro Berti di via Bernini. In esposizione le opere fotografiche, i disegni e i video arte di Gioele Bruni. Sarà presente il vicesindaco Claudia Pecchioli. Un ragazzo di 20 anni, nello spettro […]