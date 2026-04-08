Al Centro Berti la mostra di Gioele Bruni “Non so come dirlo”

SESTO FIORENTINO – Si terrà sabato 11 aprile l’inaugurazione della mostra “Non so come dirlo”. Il taglio del nastro sarà alle 17 al Centro Berti di via Bernini. In esposizione le opere fotografiche, i disegni e i video arte di Gioele Bruni. Sarà presente il vicesindaco Claudia Pecchioli. Un ragazzo di 20 anni, nello spettro […]

SESTO FIORENTINO – Si terrà sabato 11 aprile l’inaugurazione della mostra “Non so come dirlo”. Il taglio del nastro sarà alle 17 al Centro Berti di via Bernini. In esposizione le opere fotografiche, i disegni e i video arte di Gioele Bruni. Sarà presente il vicesindaco Claudia Pecchioli. Un ragazzo di 20 anni, nello spettro autistico, racconta la sua visione della vita. La mostra è un viaggio prezioso per allargare la visione del mondo ed è all’interno del Festival “Sguardi sensibili” organizzato dall’associazione Zera che in questa sua prima edizione è dedicata principalmente alle neuro divergenze, con spettacoli, incontri e proiezioni di film che vogliono sensibilizzare sul tema, attraverso l’uso dell’arte come strumento di una comprensione profonda, senza etichette.