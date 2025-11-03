Al Cinema Grotta i docufilm del CAI di Sesto Fiorentino

SESTO FIORENTINO – “Afrin nel mondo sommerso” è il titolo del docufilm in programma al Cinema Grotta nell’ambito della rassegna dei CAI di Sesto Fiorentino. La proiezione del docufilm sarà mercoledì 5 novembre, alle 21 ad ingresso libero. “Afrin nel mondo sommerso” narra la storia vera di Afrin, una ragazzina di 12 anni che, dopo aver […]

SESTO FIORENTINO – “Afrin nel mondo sommerso” è il titolo del docufilm in programma al Cinema Grotta nell’ambito della rassegna dei CAI di Sesto Fiorentino. La proiezione del docufilm sarà mercoledì 5 novembre, alle 21 ad ingresso libero. “Afrin nel mondo sommerso” narra la storia vera di Afrin, una ragazzina di 12 anni che, dopo aver perso la sua casa per via delle forti alluvioni in Bangladesh e per sfuggire allo stesso tempo a un matrimonio combinato, parte alla ricerca del padre che l’aveva abbandonata anni prima, arrivando fino a Dhaka, la città più sovrappopolata e inquinata del Bangladesh. Qui si scontrerà con la dura realtà della metropoli. Un viaggio toccante in un mondo sospeso tra terra e acqua, dove la sopravvivenza diventa resistenza e speranza.