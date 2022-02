Al Cinema Grotta in anteprima il film “Bella Ciao. Song of Rebellion”

SESTO FIORENTINO – In prima nazionele sarà presentato al cinema Grotta il film “Bella Ciao. Song of Rebellion”. Con la presentazione del film, il 9 febbraio alle 18, tornano anche nel 2022 gli appuntamenti con L’Istituto Ernesto de Martino. Bella Ciao. Song of Rebellion”, prodotto da Millstream Films in collaborazione esclusiva con Edizioni Bella Ciao […]

SESTO FIORENTINO – In prima nazionele sarà presentato al cinema Grotta il film “Bella Ciao. Song of Rebellion”.

Con la presentazione del film, il 9 febbraio alle 18, tornano anche nel 2022 gli appuntamenti con L’Istituto Ernesto de Martino.

Bella Ciao. Song of Rebellion”, prodotto da Millstream Films in collaborazione esclusiva con Edizioni Bella Ciao srl, Ala Bianca Group Srl e con Lilium Distribution. Saranno presenti in sala: la regista Andrea Vogt, il produttore Paul Russel, Simone D’Amelio Bonelli di A+E Television Networks, il sindaco Lorenzo Falchi e il presidente dell’Anpi Gianfranco Pagliarulo.

Il documentario, realizzato anche grazie alla collaborazione dell’Istituto, racconta la vera storia del canto popolare più famoso al mondo diventato un planetario inno alla libertà e alla voglia di resistenza contro tutti i soprusi e tutti i fascismi. Lo fa con oltre venti testimonianze uniche di giganti della musica che lo hanno creato e conservato, studiosi, storici, partigiani, ricercatori, scrittori. Milioni di persone potrebbero ora riconoscerne la melodia ma pochi conoscono la vera e affascinante storia.

“Bella Ciao” è fortemente radicata nella cultura popolare e questo documentario la racconta tramite i film d’archivio, le testimonianze dirette di chi l’ha cantata nell’arco dei decenni e dei giovani che l’hanno intonata nelle piazze. Un viaggio attraverso le tante rappresentazioni che, nelle diverse versioni, hanno toccato tutti i generi musicali. Il documentario narra anche una avventura umana, di come molti canti popolari italiani confluirono nell’archivio dell’Istituto Ernesto de Martino e nei Dischi del Sole. Continua con la scoperta da parte di Cesare Bermani delle origini partigiane della canzone e come il grande cantautore Fausto Amodei trasformò questa canzone e la codificò. Racconta come “Bella Ciao” fu cantata dalla delegazione italiana sui palchi del primo festival mondiale della gioventù democratica del 1947 e la sua propagazione come canto di resistenza all’oppressione. Tra le personalità intervistate: la grande musicologa e cantautrice Giovanna Marini; Paolo Orlandini, 96-enne partigiano di Ancona che partecipò a sanguinosissime battaglie dove ha sentito cantare Bella Ciao già nel febbraio 1944; il ricercatore Ruggero Giacomini che racconta le novità del suo libro; il cantautore e regista Paolo Pietrangeli che racconta gli anni della contestazione e il ruolo della canzone di protesta.

L’iniziativa è organizzata dall’Istituto Ernesto de Martino e dall’ANPI Nazionale, con il patrocinio del Comune di Sesto Fiorentino e la collaborazione della Rete degli Studenti Medi di Firenze e il Collettivo 15 Novembre dell’Istituto Calamandrei.