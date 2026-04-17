Atletica Signa da cinquant’anni: encomio dell’amministrazione comunale alla storica società gialloblu

SIGNA – Cinquant’anni di sport, passione e impegno sul territorio: il Comune di Signa ha celebrato ieri pomeriggio la Società Atletica Signa, protagonista della vita sportiva cittadina dal 1976 a oggi. In sala giunta, il sindaco Giampiero Fossi, il vicesindaco Marinella Fossi e l’assessore allo sport Marcello Quaresima, insieme alla consigliera comunale Vanina Venturini, hanno […]

SIGNA – Cinquant’anni di sport, passione e impegno sul territorio: il Comune di Signa ha celebrato ieri pomeriggio la Società Atletica Signa, protagonista della vita sportiva cittadina dal 1976 a oggi. In sala giunta, il sindaco Giampiero Fossi, il vicesindaco Marinella Fossi e l’assessore allo sport Marcello Quaresima, insieme alla consigliera comunale Vanina Venturini, hanno ricevuto il presidente della società gialloblu Leonardo Innocenti e numerosi tesserati, nell’ambito dell’iniziativa “Atleta del mese”, che continua a valorizzare storie di talento, passione e appartenenza. Fondata nel 1976 grazie all’impegno di un gruppo di appassionati guidati da Libero Sarchielli, l’Atletica Signa nacque dal desiderio di affiancare l’atletica leggera alle attività sportive locali. Il forte legame con la Pubblica Assistenza e la realizzazione della pista nel 1980 ne favorirono una rapida crescita, con risultati di rilievo anche a livello nazionale. Nel tempo la società si è consolidata come punto di riferimento per il territorio, promuovendo sport, benessere e partecipazione.

“La nostra amministrazione comunale – ha detto Fossi – tiene davvero molto all’Atletica Signa. Con la semplice cerimonia di ieri pomeriggio abbiamo voluto rendere omaggio non solo a una società sportiva, ma a una storia associativa fatta di passione, sacrificio e risultati importanti, ottenuti sia in pista che su strada. L’Atletica Signa rappresenta un esempio autentico di come lo sport possa diventare un elemento di coesione sociale e di crescita per un’intera comunità. Guardando al futuro vogliamo continuare a valorizzare questa disciplina, anche attraverso nuove opportunità come quelle offerte dall’argine della cassa di espansione dei Renai, che potrà diventare uno spazio importante per l’attività sportiva all’aperto. Allo stesso tempo, siamo consapevoli delle criticità legate alla pista di atletica dello stadio del Bisenzio: oggi non è in buone condizioni e serviranno risorse significative per una sua riqualificazione completa. È un obiettivo che ci poniamo con serietà, lavorando passo dopo passo per intercettare finanziamenti e programmare interventi concreti”.

Nel frattempo, però, – ha aggiunto – non vogliamo restare fermi: ci impegniamo fin da subito a migliorare la fruibilità dell’impianto esistente, perché gli atleti e le associazioni meritano spazi dignitosi in cui allenarsi e crescere. Celebrare questi 50 anni significa anche rinnovare un impegno preciso verso lo sport e verso tutte le persone che lo rendono vivo ogni giorno”. Sulla stessa lunghezza d’onda l’assessore Quaresima: “Questa società ha accompagnato generazioni di giovani nel loro percorso di crescita offrendo non solo un’opportunità sportiva ma anche un ambiente sano e formativo. È proprio questo il ruolo fondamentale dello sport sul territorio: essere un presidio educativo e sociale, capace di creare legami e opportunità”.