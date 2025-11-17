Al Cinema Grotta le coppie sestesi sposate da 50, 60 e 70 anni

SESTO FIORENTINO – Si rinnova anche quest’anno il consueto appuntamento per festeggiare le coppie sestesi che nel 2025 hanno raggiunto il traguardo dei 50, 60 e 70 anni di vita insieme. La cerimonia si terrà giovedì 20 novembre alle ore 17 presso il Cinema Grotta (via Gramsci 387); interverrà il sindaco Lorenzo Falchi. Nell’occasione è […]

SESTO FIORENTINO – Si rinnova anche quest’anno il consueto appuntamento per festeggiare le coppie sestesi che nel 2025 hanno raggiunto il traguardo dei 50, 60 e 70 anni di vita insieme. La cerimonia si terrà giovedì 20 novembre alle ore 17 presso il Cinema Grotta (via Gramsci 387); interverrà il sindaco Lorenzo Falchi. Nell’occasione è previsto anche un piccolo momento di intrattenimento con la consegna di una pergamena ricordo.

Alle coppie interessate è stato inviato per posta l’invito; chi non l’avesse ricevuto è invitato a contattare il Comune (call center 055055).